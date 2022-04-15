100萬一按上車買3房 青衣有乜揀?

第五波疫情回落，加上2月中「財爺plan」出爐，1000萬元以下物業都可承造9成按揭，對無論是上車客還是「細屋轉大屋」的換樓客都絕對有幫助。當中青衣發展多年，屋苑眾多，3房單位低至「7字頭」便有選擇。

要找上車屋苑，翠怡花園為區內其中一個「上車勝地」，共提供逾3000伙，屋苑現時有60個放盤，當中20個為3房戶，3房單位入場價為730萬元。其中翠怡花園一座低層D室，實用面積501平方呎，業主叫價730萬元，實用呎價14571元。單位正對藍巴勒海峽，可享少量海景。

區內另一個上車屋苑，為1986年落成的青怡花園，為區內較早期落成的屋苑之一。屋苑3房戶放盤比例較多，2房及3房戶各有15伙，3房單位入場價740萬元。屋苑入場單位為七座低層D室，實用面積547平方呎，售價740萬元。從內籠照片可見，單位曾作翻新，景觀則以前方的球場及遠樓景為主。