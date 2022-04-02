100萬一按上車買3房 馬鞍山有乜揀？

政府宣布放寬按揭，800萬至1000萬元的物業現最多可造9成按揭，為首置買家提供更多選擇。馬鞍山發展多年，區內屋苑眾多，由上車盤到豪宅兼備，當中受惠於高成數按揭，1000萬元以下的「平價3房」放盤主要集中於較早期落成的屋苑，部分可享海景。

以數量而言，最多1000萬元以下3房供應的屋苑，為區內指標屋苑新港城，共有57個，其中L座低層1室單位，實用面積618平方呎，以980萬元放售。 新港城共提供4759伙，為區內最大型私人屋苑，於1993至1996年間入伙，現總共有250伙放售。新港城3房入場價亦是眾多屋苑中最低，740萬元便有選擇。

另外，聽濤雅苑4座中層G室3房戶正在放售，實用面積788平方呎，業主叫價1000萬元，實用呎價為12,690元。 中原地產馬鞍山天宇海分行副分區營業經理陳鴻霆表示，現時屋苑約有120個放盤，1000萬元以下3房約有11個放盤。聽濤雅苑另一個放盤為第11座低層F室，實用面積748平方呎，叫價1000萬元，以內園泳池景為主。

近烏溪沙港鐵站的翠擁華庭亦有較多1000萬元以下3房選擇，有23個，其中翠擁華庭9座中層C室，實用面積809平方呎，現正以1000萬元放售。

樓齡較新的屋苑亦有選擇。2007年落成的嵐岸現有70個放盤，惟1000萬元以下3房僅剩1伙放盤，為3座低層E室，實用面積500平方呎，現以1000萬元放售。

曉峰灣畔可選高層海景戶

當多數屋苑的「平價3房」都以低層為主時，同樣預算在曉峰灣畔則可選海景高層3房戶，實用面積亦較大，屋苑4座高層D室，實用面積684平方呎，正以970萬元放售。曉峰灣畔共提供1124伙，原先為房協旗下夾屋，補地價後在私人市場出售。屋苑現有45個放盤，1000萬以下的3房放盤則有9個。

2 月成交宗數急跌 料疫情後睇樓量回升

世紀21奇豐營業董事譚兆濤表示，在第五波疫情下，睇樓量比正常少，加上部分業主不讓買家入屋睇樓，或在過濾買家時較保守，「有票先睇」，故主要由買家主導，出現「盤等人」情況，成交價亦比疫情前低5%至8%。

譚兆濤續指，在政府放寬按揭後，查詢及睇樓買家有增加，以換樓客較多，當中又以800萬至1500萬元的物業較多人有興趣。惟因疫情仍持續，睇樓量增加仍未在成交反映，料購買力會在疫情後釋放。

成交宗數方面，馬鞍山地產客戶經理林杰暉認為，「財爺plan」出爐後對大市影響力不算大，即使是1000萬至1200萬的物業，因為整氣氛差，加上加息，戰爭，政府疫情政策，經濟情況等不同負面因素，買家入市態度都較為審慎。馬鞍山2月僅有約60宗成交，較去年中高峰時期逾200宗大為減少。

作者: HOUSE730智能搵樓平台