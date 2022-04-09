100萬首期一按上車買3房 荃灣有乜揀？

荃灣區近年有不少項目落成，吸引不少買家追捧，惟區內造價高企，可承造高成數按揭單位買少見少，近日政府宣布放寬按保，1,000萬元最多做9成按揭，令首期需要資金更低，首置買家選擇更多，當中不乏3房單位，一成首期便可「一步到位」，對自住客及家庭客相當吸引。統計區內主要屋苑，1000萬元以下3房擁有逾300伙，且不同屋苑各有特點。
以放盤量而言，眾多屋苑中以麗城花園最多，150個放盤中，約85個為1000萬元以下3房，入場價亦僅為690萬元。惟整體放盤量而言，則以海濱花園最多，達200伙，1000萬元以下3房亦多達70伙，海濱花園入場費亦是眾多屋苑中最低，僅650萬元便有選擇。
其中海濱花園3座低層H室，實用面積583平方呎，現正以800萬元放售，從單位照片所見，單位曾作裝修，更可享開揚海景。
交通方便的選擇亦有位於荃灣港鐵站旁的綠楊新邨，屋苑共有109個放盤，其中1000萬元以下3房有35個，入場費705萬元。
上述單位「大件夾抵食」時，最大缺點是樓齡較高，皆在30年以上，或會遇上不少維修保養問題。若想尋找相對年輕的屋苑，樓齡25年的愉景新城為熱門選擇之一，屋苑放盤多達173個，1000萬元以下3房戶數量亦高達60個，以數量而言僅在麗城花園及海濱花園之後。屋苑另一優勢為設有蓋天橋連接荃灣港鐵站，免卻日曬雨淋之苦，3房入場費約820萬元。
另一個樓齡較低的屋苑為翠豐臺，樓齡19年，惟放盤不多，僅有5伙1000萬元以下3房戶，入場費亦相對較貴，約900萬元。
另外環宇海灣8座亦有3房單位正以1000萬元放售，實用面積660平方呎，3房1套間隔，附設梗廚，業主同時正在放租，月租22000元。惟要注意單位外望墳景之餘，同座單位更曾發生命案。
日訊物業營運經理范敬基表示，疫情下睇樓客未見大幅減少，但普遍都是「執平貨」心態，加上不少業主不肯開門，造成疫情下成交冰封，價錢亦向下調整的局面。他又指，「財爺plan」推出後的確吸引了不少換樓客，以1000萬至1200萬元單位特別受歡迎。
居而安物業代理營業經理羅郁華則指，疫情高峰時業主普遍要減價10%至15%才能成功賣出單位，近兩周市況回暖，現時雖仍見減價賣盤，惟議價空間有所收窄，普遍減價5%至8%已有承接。