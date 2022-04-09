100萬首期一按上車買3房 荃灣有乜揀？

荃灣區近年有不少項目落成，吸引不少買家追捧，惟區內造價高企，可承造高成數按揭單位買少見少，近日政府宣布放寬按保，1,000萬元最多做9成按揭，令首期需要資金更低，首置買家選擇更多，當中不乏3房單位，一成首期便可「一步到位」，對自住客及家庭客相當吸引。統計區內主要屋苑，1000萬元以下3房擁有逾300伙，且不同屋苑各有特點。

以放盤量而言，眾多屋苑中以麗城花園最多，150個放盤中，約85個為1000萬元以下3房，入場價亦僅為690萬元。惟整體放盤量而言，則以海濱花園最多，達200伙，1000萬元以下3房亦多達70伙，海濱花園入場費亦是眾多屋苑中最低，僅650萬元便有選擇。

其中海濱花園3座低層H室，實用面積583平方呎，現正以800萬元放售，從單位照片所見，單位曾作裝修，更可享開揚海景。

交通方便的選擇亦有位於荃灣港鐵站旁的綠楊新邨，屋苑共有109個放盤，其中1000萬元以下3房有35個，入場費705萬元。