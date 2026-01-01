SIERRA SEA｜2A期首輪213伙即日沽清 乘勢連環加推211伙 折實最平350萬｜西沙新盤

SIERRA SEA 2A期首輪213伙即日沽清，乘勢連環加推211伙，折實最平350萬元。(鍾式明攝)

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2A期昨日(10日)進行首輪公開發售213伙，全數單位即日沽清。發展商打鐵趁熱，今日(11日)連環加推全新4號及5號價單，合共211伙，戶型涵蓋一房至三房。 新地副董事總經理雷霆表示，「SIERRA SEA」2A期首輪價單發售單位即日沽清，為2026年樓市打響頭炮。有見向隅客眾多，今早加推全新4號價單共73伙，折實平均呎價11,976元。然而大半日來新舊客源不絕，為令準買家有更多選擇，再加推全新5號價單，涉及138伙，折實平均呎價12,413元，價錢上差異主要反映樓層、景觀的分野，兩張價單整體仍屬原價加推。

新地代理總經理胡致遠稱，兩張價單共211伙涵蓋一房至三房，扣除最高15%折扣後，單位折實售價由350.05萬至909.45萬元，折實呎價介乎10,436元至14,200元，入場單位為第3座2樓J室，實用面積299方呎，一房間隔。他透露，項目有機會本周末進行次輪銷售。

首輪錄 3 組大手客購 8 伙 最大手斥 4800 萬 胡致遠補充昨日首輪銷售指，在大手客時段合共錄10組客人購入5伙至8伙，當中有3組購入8伙，最大手涉資約4,800萬元；另有超過20組客購入3至4伙。買家地區分布方面，約75%來自新界區，主要為新界東；而九龍及港島區分別佔約15%及10%。