SIERRA SEA買家心聲｜皮草豪客「躺平」5年後出手！擲逾4000萬掃2A期6伙收租｜西沙新盤

穿著皮草的周先生表示，是次斥資超過4,000萬元買入6伙，涵蓋5伙三房及1伙一房，表明作投資收租之用。他稱，主要鍾情屋苑「定價低，環境優美、用料靚」，而發展商有提供3年保養執修，認為日後可安心出租。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2A期昨日(10日)進行首輪公開發售213伙，全數單位即日沽清，在大手客時段合共錄得10組客購入5伙至8伙。

周先生透露，自己「躺平」大約5年，「儲埋儲埋就係等依家入市」，自己投資物業超過50年，迄今持有20多個物業，以新盤為主，「有閒錢就買一間，收到租又再買一間，咁樣儲返嚟」。

他直言，因為屋苑平而入手，「輸嘅機會比較低啲」，樓價升跌對自己影響不大，主要是長揸收租而非短炒。對於樓市前景，他認為有剛性需求，目前香港經濟仍有困難，但直言「香港是福地，相信可以捱得過」。

被問及會否再「加碼」，周先生笑言已「一炮過」投放資金，現時自己「一窮二白」，暫不考慮再入市。

「SIERRA SEA」第2A期由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue第1座、Coral Avenue第2座、Coral Avenue第3座及Coral Avenue第5座。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位。