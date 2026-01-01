十大屋苑｜中原：周末成交增至9宗 新盤熱賣帶動交投氣氛 市場預期新年前現小陽春

二手交投表現向好，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(10及11日)錄得9宗成交，按周增加1宗或12.5%。當中美孚新邨以3宗買賣表現最佳，其次為沙田第一城錄得2宗，太古城、黃埔花園、新都城及映灣園各錄得1宗成交，共4個屋苑(康怡花園、海怡半島、麗港城及嘉湖山莊)未聞交投。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末西沙新盤熱賣，帶動整體交投氣氛，項目應市加推，部分向隅客正等待下一輪銷售，扣起大批市場購買力。整體買家入市信心明顯提升，市場預期農曆新年前小陽春，不少買家加快入市步伐，趁周末四出睇樓比較，料本月一、二手交投暢旺。