十大屋苑｜中原：周末成交增至9宗 新盤熱賣帶動交投氣氛 市場預期新年前現小陽春

二手交投表現向好，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(10及11日)錄得9宗成交，按周增加1宗或12.5%。當中美孚新邨以3宗買賣表現最佳，其次為沙田第一城錄得2宗，太古城、黃埔花園、新都城及映灣園各錄得1宗成交，共4個屋苑(康怡花園、海怡半島、麗港城及嘉湖山莊)未聞交投。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末西沙新盤熱賣，帶動整體交投氣氛，項目應市加推，部分向隅客正等待下一輪銷售，扣起大批市場購買力。整體買家入市信心明顯提升，市場預期農曆新年前小陽春，不少買家加快入市步伐，趁周末四出睇樓比較，料本月一、二手交投暢旺。
太古城兩房850萬易手
中原地產東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，太古城周末錄得1宗成交，單位為耀星閣高層E室，實用面積約503方呎，兩房間隔。原叫價868萬元，最後以850萬元易手，呎價約16,899元。原業主於2015年以798萬元入市，持貨約11年，是次轉售帳面賺52萬元，物業期內升值約6.5%。
美孚新邨一房「5球有找」
中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑稱，美孚新邨本周末錄得3宗成交，包括2期吉利徑2號中層A室，實用面積約475方呎，一房間隔，以499萬元沽出，呎價約10,505元。據悉，原業主於2010年以275萬元入市，持貨約16年，是次轉售帳面獲利224萬元，物業期內升值約81.5%。
映灣園中層戶508萬售出
中原地產東涌映灣園第二分行分區營業經理張奇瑋表示，映灣園周末期間錄1宗成交，單位為5座中層E室，實用面積約518方呎，議價後以508萬元售出，呎價約9,807元。據悉，原業主於2011年以327萬元購入單位，持貨約15年，是次沽出帳面獲利181萬元，物業期內升值約55.4%。