新地冠名贊助公益金慈善馬拉松2026 籌得善款逾689萬 歷來最多

踏入新一年，公益金首個籌款活動，由新鴻基地產(016)首度冠名贊助的「2026公益金新鴻基地產慈善馬拉松」，今天(10日)於西貢北潭涌郊野公園順利舉行。今次賽事有來自63間機構共1,077名跑手、組成131隊隊伍競逐半馬拉松及十公里賽事獎項，參與機構數目為歷來最多，另有21間機構慷慨捐款支持活動，為公益金資助的服務籌得合共逾港幣689萬元善款，金額為歷來之冠；其中350萬元為新地捐出之冠名贊助善款。

今早，公益金新鴻基地產慈善馬拉松籌委會聯席主席兼新地郭氏基金董事郭炳江、李嘉士、新地項目總監郭基焜、籌委會委員李子康、陳栢然一同主持起跑儀式。活動聯席主席兼新地郭氏基金董事郭炳江表示，新地一直致力推廣「運動行善」的精神，持續積極支持各類慈善運動項目。今年很榮幸能成為公益金慈善馬拉松的冠名贊助，亦感謝所有企業及跑手的參與和支持。今天所籌得的捐款，不會扣除任何行政費用，全數撥捐公益金資助的會員機構，提供高效及適切的社福服務予有需要人士。