十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣重回雙位數 新盤熾熱成焦點 二手交投料平穩微升

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，長假過後市民外遊返港消費及睇樓，買賣雙方重回樓市，惟周末市場聚焦關注大型新盤，二手交投窄幅上落。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(10日至11日)十大指標屋苑錄10宗二手成交，較對上周末(3日至4日)的9宗，按周增加1宗或11%，重回雙位數水平。

廖偉強指出，二手業主看好後市而加價放盤，買家探盤過程時間加長，加上新盤市場熾熱搶佔焦點，預料二手交投量在短期內未會有太大突破，將平穩向好發展。