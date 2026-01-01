十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣重回雙位數 新盤熾熱成焦點 二手交投料平穩微升

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，長假過後市民外遊返港消費及睇樓，買賣雙方重回樓市，惟周末市場聚焦關注大型新盤，二手交投窄幅上落。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(10日至11日)十大指標屋苑錄10宗二手成交，較對上周末(3日至4日)的9宗，按周增加1宗或11%，重回雙位數水平。
廖偉強指出，二手業主看好後市而加價放盤，買家探盤過程時間加長，加上新盤市場熾熱搶佔焦點，預料二手交投量在短期內未會有太大突破，將平穩向好發展。
在過去2天假期的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，新界區錄得6宗買賣，表現最好，港島及九龍區各錄1宗及3宗成交。以屋苑劃分，沙田第一城錄4宗交投，表現最為突出，而太古城、黃埔花園、麗港城、美孚新邨、嘉湖山莊及映灣園各錄得1宗買賣；至於康怡花園、杏花邨及新都城則暫未錄得成交。
黃埔花園高層戶約980萬易主
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶稱，黃埔花園於剛過去的周末錄得1宗成交，單位為9期9座高層A室，實用面積約771方呎，成交價約980萬元，呎價約12,711元。
麗港城中低層戶娥618萬售出
利嘉閣地產匯景分行首席聯席董事萬達人表示，麗港城於過去周末錄得約1宗成交，單位為33座中低層G室，實用面積約517方呎，成交價約618萬元，呎價約11,954元。
沙田第一城中層戶443萬轉手
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛指，沙田第一城在剛過去的周六日連錄約4宗成交，其中包括52座中層C室，實用面積約304方呎，以443萬元易手，呎價約14,572元。另外，屋苑24座高層D室，實用面積約326方呎，以約457萬元沽出，呎價約14,018元。