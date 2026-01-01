打響頭炮 SIERRA SEA 2A期首輪開紅盤 連環加推211伙

今年一手市場以新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2A期打頭陣，除榮膺歷年新盤首輪票王寶座外，於上周六的首輪銷售更開紅盤，價單發售的213伙即日售罄，當中獲3組大手客連購8伙。有見銷情亮麗，發展商於一日內連環加推4號及5號價單共211伙，折實售價約350萬元起，最快本周末進行次輪銷售。

「SIERRA SEA」2A期以42,330票成為歷年新盤首輪票王，新地副董事總經理雷霆指，項目價單發售單位即日沽清，為今年樓市打響頭炮。有見向隅客眾多，昨日早上加推4號價單共73伙，折實平均呎價11,976元。半日來新舊客源不絕，為令準買家有更多選擇，隨即再加推5號價單，涉及138伙，折實平均呎價12,413元，價錢上差異主要反映單位樓層、景觀的分野，兩張價單整體仍屬原價加推。