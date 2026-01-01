打響頭炮 SIERRA SEA 2A期首輪開紅盤 連環加推211伙

今年一手市場以新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2A期打頭陣，除榮膺歷年新盤首輪票王寶座外，於上周六的首輪銷售更開紅盤，價單發售的213伙即日售罄，當中獲3組大手客連購8伙。有見銷情亮麗，發展商於一日內連環加推4號及5號價單共211伙，折實售價約350萬元起，最快本周末進行次輪銷售。
「SIERRA SEA」2A期以42,330票成為歷年新盤首輪票王，新地副董事總經理雷霆指，項目價單發售單位即日沽清，為今年樓市打響頭炮。有見向隅客眾多，昨日早上加推4號價單共73伙，折實平均呎價11,976元。半日來新舊客源不絕，為令準買家有更多選擇，隨即再加推5號價單，涉及138伙，折實平均呎價12,413元，價錢上差異主要反映單位樓層、景觀的分野，兩張價單整體仍屬原價加推。
新地代理總經理胡致遠稱，新加推的兩張價單合共211伙，戶型涵蓋一房至三房，扣除最高15%折扣後，折實價350.05萬至909.45萬元，折實呎價10,436至14,200元，入場單位為3座2樓J室一房，實用面積299方呎。他透露，項目有機會於本周末進行次輪銷售。
大手客「躺平」5年
見平出手掃6伙收租
胡致遠稱，項目首輪在A組大手客時段共錄10組客買5伙至8伙，當中3組買8伙，最大手斥約4,800萬元；另有逾20組客買3伙至4伙。其中周先生(圓圖)斥逾4,000萬元購入6伙收租，包括5伙三房及1伙一房。他鍾情屋苑「定價低，環境優美、用料靚」，並透露自己投資物業超過50年，現手持20多個物業，過去5年「躺平」，見今次平而出手，直言「輸嘅機會較低」。
周末新盤成交大增近5倍
受「SIERRA SEA」2A期開售帶動，過去周末共錄約315宗成一手交，較對上周末約55宗，大增260宗或約4.7倍。