2025年中原城市租金指數CRI全年升5.21% 樓價租金同步向上｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年12月份中原城市租金指數CRI最新報129.59點，按月升0.36%，創歷史次高，僅低於2025年10月130.09點高位。在傳統租賃淡季期間，租金高位爭持，CRI連續5個月企穩129點以上。隨著樓價及經濟持續向好，加上用家對租盤需求殷切，相信2026年租金將再創新高。租金連升3年，2025年全年CRI升5.21%，同期CCL升4.70%，樓價租金同步向上，結束了連續2年背馳的局面。
中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報135.16點，按月微升0.01%。CRI(中小型單位)報131.73點，按月升0.12%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)同為歷史第4高。CRI(大型單位)報114.98點，按月升1.96%，升幅4個月以來最大，連升2個月共2.19%，指數創出歷史新高，升破2018年10月113.76點高位。
四區租金二升二跌
四區租金二升二跌。九龍CRI_Mass報120.89點，按月升0.79%，終止2個月連跌，指數為歷史第6高。新界西CRI_Mass報158.63點，按月升0.27%，指數為歷史第3高。港島CRI_Mass報124.42點，按月跌0.78%，連升5個月後回軟，指數仍為2019年10月後74個月(逾6年)第4高或歷史第13高。新界東CRI_Mass報155.66點，按月跌0.71%，結束2個月連升，指數上月創歷史新高後回軟，但仍為歷史第4高。
八大租金指數連續3年齊升
全年方面，2025年CRI升5.21%，近3年累升19.34%，八大租金指數連續3年齊升。CRI_Mass按年升4.38%，CRI(中小型單位)升4.83%，CRI(大型單位)升7.93%，港島升4.76%，九龍升3.63%，新界東升5.79%，新界西升4.03%。
13個屋苑租金升幅超過一成
在121個CRI大型成份屋苑中，2025年有105個(即86.8%)屋苑的三個月移動平均實呎調整租金按年錄得上升，九龍佔30個，新界西27個，新界東26個，港島22個。租金升幅超過一成的有13個屋苑，全部屬二線屋苑，升幅較高的首五位分別為學士臺升21.84%，花都廣場升15.83%，黃金海岸升15.53%，和富中心升15.05%及置富花園升14.00%。傳統主要大型一線屋苑租金升幅卻較少，不足一成，黃埔花園升7.67%，太古城升7.07%，嘉湖山莊升5.72%，美孚新邨升3.16%，沙田第一城升2.86%。
至於22個豪宅屋苑，2025年有21個(即95.5%)屋苑租金按年錄得上升。其中有5個豪宅屋苑呎租升幅高於一成，分別為帝景園升15.93%，雍景臺升15.54%，凱旋門升15.44%，又一居升15.37%及比華利山升11.11%。