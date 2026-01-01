2025年中原城市租金指數CRI全年升5.21% 樓價租金同步向上｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年12月份中原城市租金指數CRI最新報129.59點，按月升0.36%，創歷史次高，僅低於2025年10月130.09點高位。在傳統租賃淡季期間，租金高位爭持，CRI連續5個月企穩129點以上。隨著樓價及經濟持續向好，加上用家對租盤需求殷切，相信2026年租金將再創新高。租金連升3年，2025年全年CRI升5.21%，同期CCL升4.70%，樓價租金同步向上，結束了連續2年背馳的局面。

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報135.16點，按月微升0.01%。CRI(中小型單位)報131.73點，按月升0.12%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)同為歷史第4高。CRI(大型單位)報114.98點，按月升1.96%，升幅4個月以來最大，連升2個月共2.19%，指數創出歷史新高，升破2018年10月113.76點高位。