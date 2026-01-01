2025年中原城市租金指數CRI全年升5.21% 樓價租金同步向上｜樓市數據

熱門搜尋:
出版：2026-Jan-12 18:00
更新：2026-Jan-12 18:00

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，202512月份中原城市租金指數CRI最新報129.59點，按月升0.36%，創歷史次高，僅低於202510130.09點高位。在傳統租賃淡季期間，租金高位爭持，CRI連續5個月企穩129點以上。隨著樓價及經濟持續向好，加上用家對租盤需求殷切，相信2026年租金將再創新高。租金連升3年，2025年全年CRI5.21%，同期CCL4.70%，樓價租金同步向上，結束了連續2年背馳的局面。

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass135.16點，按月微升0.01%CRI(中小型單位)131.73點，按月升0.12%CRI_MassCRI(中小型單位)同為歷史第4高。CRI(大型單位)114.98點，按月升1.96%，升幅4個月以來最大，連升2個月共2.19%，指數創出歷史新高，升破201810113.76點高位。

四區租金二升二跌

四區租金二升二跌。九龍CRI_Mass120.89點，按月升0.79%，終止2個月連跌，指數為歷史第6高。新界西CRI_Mass158.63點，按月升0.27%，指數為歷史第3高。港島CRI_Mass124.42點，按月跌0.78%，連升5個月後回軟，指數仍為201910月後74個月(6)4高或歷史第13高。新界東CRI_Mass155.66點，按月跌0.71%，結束2個月連升，指數上月創歷史新高後回軟，但仍為歷史第4高。

租金升幅超過一成的有13個屋苑，全部屬二線屋苑，升幅較高的首五位包括花都廣場，升15.83%。

八大租金指數連續3年齊升

全年方面，2025CRI5.21%，近3年累升19.34%，八大租金指數連續3年齊升。CRI_Mass按年升4.38%CRI(中小型單位)4.83%CRI(大型單位)7.93%，港島升4.76%，九龍升3.63%，新界東升5.79%，新界西升4.03%

傳統主要大型一線屋苑黃埔花園租金升7.67%。

13個屋苑租金升幅超過一成

121CRI大型成份屋苑中，2025年有105(86.8%)屋苑的三個月移動平均實呎調整租金按年錄得上升，九龍佔30個，新界西27個，新界東26個，港島22個。租金升幅超過一成的有13個屋苑，全部屬二線屋苑，升幅較高的首五位分別為學士臺升21.84%，花都廣場升15.83%，黃金海岸升15.53%，和富中心升15.05%及置富花園升14.00%。傳統主要大型一線屋苑租金升幅卻較少，不足一成，黃埔花園升7.67%，太古城升7.07%，嘉湖山莊升5.72%，美孚新邨升3.16%，沙田第一城升2.86%

至於22個豪宅屋苑，2025年有21(95.5%)屋苑租金按年錄得上升。其中有5個豪宅屋苑呎租升幅高於一成，分別為帝景園升15.93%，雍景臺升15.54%，凱旋門升15.44%，又一居升15.37%及比華利山升11.11%

5個豪宅屋苑呎租升幅高於一成，帝景園升15.93%。

