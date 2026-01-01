周末新盤成交錄338伙 按周急增逾5倍 SIERRA SEA 2A期首輪213伙沽清

踏入今年第二個周末，受惠有大型新盤展開銷售，帶動周末兩日(10日及11日)共錄得約338伙一手成交，較對上一周約55宗大增283伙或約5.1倍，為去年5月中錄約430宗後，近八個月最旺的周末。當中新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2A期上周六進行首輪公開發售213伙，全數單位即日沽清，佔周末成交單位達63%。

新地表示，「SIERRA SEA」2A期首輪銷售在大手客時段合共錄10組客人購入5伙至8伙，當中有3組購入8伙，最大手涉資約4,800萬元；另有超過20組客購入3至4伙。買家地區分布方面，約75%來自新界區，主要為新界東；而九龍及港島區分別佔約15%及10%。