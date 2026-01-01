周末新盤成交錄338伙 按周急增逾5倍 SIERRA SEA 2A期首輪213伙沽清

踏入今年第二個周末，受惠有大型新盤展開銷售，帶動周末兩日(10日及11日)共錄得約338伙一手成交，較對上一周約55宗大增283伙或約5.1倍，為去年5月中錄約430宗後，近八個月最旺的周末。當中新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2A期上周六進行首輪公開發售213伙，全數單位即日沽清，佔周末成交單位達63%。
新地表示，「SIERRA SEA」2A期首輪銷售在大手客時段合共錄10組客人購入5伙至8伙，當中有3組購入8伙，最大手涉資約4,800萬元；另有超過20組客購入3至4伙。買家地區分布方面，約75%來自新界區，主要為新界東；而九龍及港島區分別佔約15%及10%。
紅磡THE HADDON售出14伙
恒基地產(012)旗下新盤銷情持續，周末期間錄得19個單位成交，總成交金額超過1.3億元。當中包括啟德「HENLEY PARK」、紅磡「THE HADDON」、長沙灣「BELGRAVIA PLACE」及「曉柏峰」。紅磡「THE HADDON」更售出14伙，成交金額超過9,188萬元，累計售出單位超過85%。
日出康城SEASONS系列連錄7宗成交
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列開放現樓參觀人流不斷，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，當中第12A期「SEASONS PLACE」更已獲批轉讓同意書，享「現樓即買即住優勢」，帶動整個項目銷情熾熱。過去周末連錄7宗成交，整個「SEASONS」系列迄今累售1,799伙，套現近113億元。
當中成交單位包括「SEASONS PLACE」第3B座61樓C室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積337方呎，以541.6萬元售出，呎價16,071元。另「PARK SEASONS」第2A座58樓E室，同屬一房(開放式廚房)間隔，實用面積322方呎，以505.8萬元成交，呎價15,708元。
啟德DOUBLE COAST系列連沽3伙
會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST」系列周末期間售出3伙，套現2,989.2萬元。當中包括「DOUBLE COAST III」第1A座26樓B室，戶型為三房一套連儲物房(梗廚)，實用面積696方呎，售價為1,557.9萬元，呎價22,384元。
「DOUBLE COAST」自開放現樓銷情持續熾熱，迄今累售322伙，套現逾24億元。
柏蔚森周末售出5伙
新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列銷情持續熾熱，過去周末兩天(10及11日)售出5伙，套現逾4,000萬元。其中「柏蔚森III」1座17樓A室，實用面積666方呎，屬三房一套連儲物室設計，享開揚前席遊艇海景，成交價1,593.9萬元，呎價23,932元。
另外，「柏蔚森II」3座18樓F室，實用面積262方呎，享開揚前席遊艇海景，以561.2萬元售出，呎價21,420元，呎價創項目一房單位新高。
發展商表示，「柏蔚森」系列銷情持續，自現樓以來已火速售出157伙，套現逾12億元。自開售以來累售814伙，套現近58億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市。
西貢傲瀧花園複式戶逾4177萬成交
另外，新世界旗下清水灣低密度豪宅現樓「傲瀧」特色戶深受市場追捧，兩星期內連環錄2宗特色戶大額成交，套現近8,000萬元，平均售價約4,000萬元。
自上月底錄得大額連天台特色戶成交後，昨日(11日)再錄花園複式戶大額成交，為D座花園複式戶G2單位，屬四房雙套連儲物室間隔，實用面積2,201方呎，附564方呎花園，連兩個車位成交價4,177.4萬元，呎價18,980元。
據了解，買家鍾情「傲瀧」的低密度豪宅設計，且設特大花園，周邊環境清幽兼私穩度高；加上近日市況逐漸回暖，故加快入市，購入單位自住。項目深受買家追捧，當中不乏專業人士及名人買家，現僅餘下最後5伙特色戶待售。