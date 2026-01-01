iRENT正式進駐啟德「RUNWAY1331」園區 與博盛文旅聯手打造青年居住體驗

由香港規模領先的公寓運營商iRENT位於啟德跑道區全新在港青年住宿選擇 ─ 「RUNWAY1331」正式登場。日前，中國旅遊集團旗下博盛文旅有限公司（博盛文旅有限公司成立於2025年2 月24日，並由博朗康樂文化管理有限公司及帝盛酒店集團總裁及執行董事邱詠筠合資經營，隸屬於中國旅遊集團旗下）與iRENT在「RUNWAY1331」園區簽約，並由博盛文旅有限公司董事長王緒志以及iRENT創辦人許沛文簽訂管理合作協議，標誌著雙方携手，為在港青年打造更優質的居住與生活空間。

iRENT創辦人許沛文表示，iRENT 在港創立至今逾12年，一直致力為赴港及在港青年提供優質及多元化的居住方案。公司助力博盛文旅有限公司打造「RUNWAY1331」園區，是以「推動在港青年全面發展」為核心方向，為在港 工作及生活的青年，提供一個兼具便捷及高性價比的居住空間，切實解決在港 青年居住成本高且房源品質參差的困難，樹立青年居住項目的新典範。

iRENT項目位於啟德「RUNWAY1331」園區，毗鄰啟德核心區，鄰近郵輪碼頭 及多個私人豪宅項目，生活配套齊備。房間戶型涵蓋單人套房、海景單人套房、 雙人套房以及海景雙人套房四款戶型，房間面積由約156.4方呎起，部分房間可享部分維港海景，日均價由約100元至230元。

房間配套齊全，備有精品家具、品牌家電，無線上網以及獨立衛浴空間，住戶只需提包即可入住，非常方便。而且項目租期靈活，可充分滿足在港青年的居 住需求。目前項目已開始接受入住申請，首批租戶可於2026年正式入住。 坐擁鐵路站沿線之利出行高效便捷iRENT進駐「RUNWAY1331」為啟德跑道區之全新便捷及高性價比的居住空間。 該項目設有專屬園區接駁車，直達啟德港鐵站，同時鄰近小巴、巴士等公共交 通路線，輕鬆連接港九新界，出行高效便捷；附近設有大型購物休閒商場 AIRSIDE 及崇光百貨，餐廳美食式式俱備；同時也鄰近啟德體育園以及啟德零售館，更是集生活、娛樂及運動功能於一體，樂享啟德繽紛社區體驗。