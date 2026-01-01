新盤2026｜新界1.7萬伙佔最多 北區成彈藥庫 粉嶺馬適路項目規模最大

展望2026年，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，因應早幾年潛在推盤數量較多，而受市況不濟影響，貨尾亦有一定積聚，故料新一年發展商將採取較針對性的部署推售新盤，會以循序漸進的方式拆細項目來應市，因此預期今年有機會推出的全新盤約有95個，合共料有約29,836伙私宅可成為潛在供應；數量較預測2025年的36,181伙回落17.5%，為自2013年起，過去十四年以來，首度跌穿3萬伙水平，並為期內新低。

以地區分析，最大的供應庫是北區，合共提供7,068伙，當中主要受粉嶺馬適路兩個巨無霸項目分別提供2,300伙及1,898伙所拉動。今年全港近3萬個潛在單位，指的是條件相對成熟，有機會可於年內選推的總伙數，至於實際推出量需視乎發展商的選擇、部署次序及實際市況而定，初步預測較貼近實際的推盤量約為1.75萬伙。