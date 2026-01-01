新盤2026｜新界1.7萬伙佔最多 北區成彈藥庫 粉嶺馬適路項目規模最大

展望2026年，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，因應早幾年潛在推盤數量較多，而受市況不濟影響，貨尾亦有一定積聚，故料新一年發展商將採取較針對性的部署推售新盤，會以循序漸進的方式拆細項目來應市，因此預期今年有機會推出的全新盤約有95個，合共料有約29,836伙私宅可成為潛在供應；數量較預測2025年的36,181伙回落17.5%，為自2013年起，過去十四年以來，首度跌穿3萬伙水平，並為期內新低。
以地區分析，最大的供應庫是北區，合共提供7,068伙，當中主要受粉嶺馬適路兩個巨無霸項目分別提供2,300伙及1,898伙所拉動。今年全港近3萬個潛在單位，指的是條件相對成熟，有機會可於年內選推的總伙數，至於實際推出量需視乎發展商的選擇、部署次序及實際市況而定，初步預測較貼近實際的推盤量約為1.75萬伙。
北區西貢元朗離島4區新盤佔全港49.6%
按全港三大地區劃分，陳海潮表示，新界區經歷過去三年的休養生息後，今年終於反勝九龍區，重奪新盤供應的主導地位。新界區2026年潛在供應項目達31個，與其餘兩區相若，惟當中不少屬大型項目，故涉及單位總數高達17,675伙，成三區之冠；當中焦點主要分布在北區、西貢、元朗及離島，此4區合計已有14,806伙，佔全港比例近五成(49.6%)。其中，北區主要受惠兩大項目支撐，分別是馬適路兩個項目分別提供的2,300伙及1,898伙。西貢區今年有4個項目部署登場，主要是日出康城13A期及13B期合共提供2,550伙，帶動整個西貢區有2,627伙潛在新盤，為全港第三多的地區。
元朗區方面，2026年有7個項目，合共提供2,572伙，當中伙數較多的項目包括如龍田村1期的700伙、東成里1A期的665伙及映河路1A號的566伙。此外，離島區年內亦有6個項目料有機會應市，共計有2,539伙，當中主要由東涌喜東街項目涉及的1,982伙獨撐，其次是愉景灣意濤1期的320伙。
新世界馬適路項目規模最大 提供2300伙
按項目規模劃分，2026年已知分拆期數後，共有6個一千伙或以上的大型新盤分佈於九龍及新界；其中以新世界發展(017)夥招商蛇口工業區控股股份有限公司合作的粉嶺馬適路項目規模最大，單位總數達2,300伙；僅次的是華懋集團與港鐵(066)的東涌喜東街項目，涉及1,982伙。此外，萊蒙國際(3688)亦有一個馬適路項目涉及1,898伙；再者是信置、嘉里、嘉華、招商局及港鐵合作的日出康城13A期及13B期，各自提供1,284伙及1,266伙。
陳海潮表示，2026年開局，樓市承接去年底旺勢，今年在包括經濟、股市及息口等因素均續看好並有利樓市發展，加上整體市場交投量轉旺，而樓價維持穩步上升，勢推動更多投資者及買家入市，當中內地資金，包括新香港人轉租為買的個案料將顯著增加，帶動一手新盤備受追捧。陳氏初步預期，2026年一手私宅買賣登記量可較去年再增一成(10.3%)，至約2.2萬宗的22年新高水平，而登記金額亦料相應增加約一成半，挑戰2,560億元，屆時將寫下歷史新高。