中原按揭：2025年全年新批按保量創逾10年低 金額創逾7年低｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據香港按揭證券公司最新公佈的數據，2025年12月新取用按揭保險宗數按月下降10%至504宗，金額亦下降9.4%至25億元。同期新批按揭保險宗數按月下跌2.6%至1,040宗，宗數回落至自2018年12月後的逾七年（87個月）低位，金額下跌1.4%至56億元，同樣跌至超過6年前（75個月）的低位，對上一個徘徊50億元記錄為2019年9至10月。數字回落主要因為按揭成數已全面放寬，置業人士對高成數按揭保險的需求減少；加上投資客入市比例增加，而這類買家並非按保用家，進一步令按保數字在低位徘徊。

全年按保比例維持約 15% 政策放寬與投資客增多為主因 整體樓市在第四季交投向好，但按揭保險使用比例持續處於低水平。王美鳳分析，基於樓按政策已全面放寬至七成按揭，買家以低至三成首期置業已無需透過按保，大大降低了對高成數按揭保險的依賴。數據顯示，按保使用比例已由放寬前逾30%的高位，回落至今年平均約15%的水平。此外，隨著投資移民門檻放寬及租金回報上升，投資客及長線收租客入市比例回升，由於投資性質物業不適用於高成數按保，這亦促使按保在整體按揭市場的滲透率維持在低位。

創自 2015 年記錄新低 與整體樓市背馳 數據顯示，綜合2025年全年計，新取用按揭保險宗數錄得7,098宗，較2024年同期下跌23.9%，是自2015年（4,925宗）後新低；新取用按保金額為352億元，同比下降26.5%，是自2019年（333億元）後新低。至於新批按揭保險宗數為15,766宗，較去年同期減少23.5%，是自2015年（10,994宗）後新低；涉及金額796億元，同比下降26.2%，是自2018年（703億元）後新低。

王美鳳指出，對比整體樓市數據，更能突顯按保需求結構性下降的趨勢。根據土地註冊處及中原按揭研究部數據，2025年首11個月新取用按揭貸款宗數達43,475宗，較2024年同期上升19.6%；新取用按揭貸款金額達1,980億元，同比上升21.7%。新批出按揭貸款宗數為65,087宗，較去年同期上升17.7%，涉及金額3,061億元，同比上升22.3%。同時，2025年全年整體住宅樓宇買賣登記宗數達80,702宗，較2024年同期（67,979宗）上升18.7%。整體樓市交投上升，但按保取用量卻下跌，這種「樓市旺、按保縮」的背馳現象，正面反映了樓按全面放寬的政策成效，令大部份置業人士無需支付按保保費已可順利上會，減輕了置業成本。