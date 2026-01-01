潛在供應14年最少 今年95個新盤 不足3萬伙列陣 新界佔逾半 北區掛帥

去年一手私宅買賣錄近2萬宗登記，創近6年高位，按年多23%。展望2026年，據利嘉閣地產統計，料有機會推出的全新盤約有95個，涉及約29,836伙私宅可成為潛在供應；數量較預測2025年的36,181伙回落17.5%，為2012年以來14年新低，並首次跌穿3萬水平。當中新界區涉17,675伙成供應主力，而焦點落在北區。 料發展商拆細項目應市 利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，去年全年共錄19,950宗登記，按年升23%，並衝上自2005年共21年來的次高水平。涉及買賣登記金額增8.5%，達2,234.06億元。他稱，因應早幾年潛在推盤數量較多，而受市況不濟影響，貨尾亦有一定積聚，預計今年發展商將採取較針對性的部署推售新盤，會以循序漸進的方式拆細項目來應市。

今年全港近3萬個潛在單位，所指是條件相對成熟，有機會可於年內選推的總伙數。至於實際推出量須視乎發展商的選擇、部署次序及實際市況而定，初步預測較貼近實際的推盤量約1.75萬伙。 從發展商潛在盤量分析，若撇除因有多個合作項目而錄得4,721伙的嘉華國際(173)計算，新鴻基地產(016)以獨資的4,277伙為今年全港潛在新盤最多發展商，佔全港總伙數達14.3%。按地區分析，北區為最大供應庫，共涉7,068伙，當中主要受粉嶺馬適路兩個「巨無霸」盤各提供2,300伙及1,898伙所拉動。

若按全港三大地區劃分，新界區有31個潛在供應項目，涉17,675伙。九龍區有32個潛在可售私宅項目，涉8,832伙。港島區有32個潛在項目待發，惟僅涉3,329伙。 今年一手登記有望再增10% 陳海潮指，樓價維持穩步上升，勢推動更多投資者及買家入市，預期2026年一手私宅買賣登記量可較去年再增10.3%，至約2.2萬宗的22年新高水平；登記金額料相應增加約15%，挑戰2,560億元，屆時將創歷史新高。