出版：2026-Jan-13 17:25
更新：2026-Jan-13 17:25

SIERRA SEA 2A期次輪推售243伙 周六開賣 入場一房戶350萬｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期，今日 (13)發出銷售安排第2號，將於星期六(17)推售共243伙，當中229伙以價單形式發售，其餘14伙特色單位則以招標形式推售，實用面積由278835方呎。市場消息指次輪銷售已錄約43,000個購樓意向登記，按該盤以價單形式發售229伙計算，已超額認購逾186倍

以價單形式發售之單位涵蓋27伙一房、158伙兩房及44伙三房，實用面積由297700方呎，市值逾15億元。折實售價由350.05萬至909.45萬元，折實呎價由10,38314,200元。入場單位為Coral Avenue32J單位，實用面積由299方呎，屬一房間隔，折實售價為350.05萬元，折實呎價11,707元；而最低呎價的單位為Coral Avenue32B單位，實用面積457方呎，屬兩房間隔，折實售價474.52萬元，折實呎價10,383元。

次輪銷售將於本周六上午10時開售，將分為A組及B組發售，並將於周四(15) 截票，周五(16日)進行抽籤。

「SIERRA SEA」第2A期由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue第1座、Coral Avenue第2座、Coral Avenue第3座及Coral Avenue第5座。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位。

即睇西沙SIERRA SEA最新資訊 (House730)

