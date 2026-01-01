SIERRA SEA 2A期次輪推售243伙 周六開賣 入場一房戶350萬｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期，今日 (13日)發出銷售安排第2號，將於星期六(17日)推售共243伙，當中229伙以價單形式發售，其餘14伙特色單位則以招標形式推售，實用面積由278至835方呎。市場消息指次輪銷售已錄約43,000個購樓意向登記，按該盤以價單形式發售229伙計算，已超額認購逾186倍。

以價單形式發售之單位涵蓋27伙一房、158伙兩房及44伙三房，實用面積由297至700方呎，市值逾15億元。折實售價由350.05萬至909.45萬元，折實呎價由10,383至14,200元。入場單位為Coral Avenue第3座2樓J單位，實用面積由299方呎，屬一房間隔，折實售價為350.05萬元，折實呎價11,707元；而最低呎價的單位為Coral Avenue第3座2樓B單位，實用面積457方呎，屬兩房間隔，折實售價474.52萬元，折實呎價10,383元。