樓市氣氛向好，吸引藝人入市。據本地媒體報道，本港女歌手王菀之(Ivana)與丈夫新近斥1,762萬元購入牛池灣峻弦一個三房單位連車位，較銀行網上估價貴逾10%。是次為王苑之相隔15年再入市，據悉她曾持有同屋苑三房單位，惟持貨未夠兩年轉售要「明賺實蝕」離場。
原業主持貨15年蝕逾「3球」
上述成交單位為峻弦1座高層B室，實用面積約1,164方呎，三房間隔，連1個車位以1,762萬元售出，呎價約15,137元。參考銀行網上對上址估價介乎1,595萬及1,726萬元，即成交價較估價高最多167萬元或10.5%。
據悉，原業主於2011年以2,098.76萬元一手購入單位連車位，持貨約15年，現轉售帳面虧蝕336.76萬元或16%。
蝕逾「1球」賣灣仔尚匯 相隔15年後再入市
王苑之對峻弦可謂「情有獨鍾」，資料顯示，她早於2010年初曾以749.55萬元購入同屋苑3座高層C室，三房間隔，實用面積約743方呎，呎價約10,088元。其後於2012年初以758萬元易手，持貨不足兩年，帳面僅賺8.45萬元或1.1%，扣除釐印費等交易使費後，料屬「明賺暗蝕」。
據報，王菀之於2011年初購入港島區物業，斥2,054.8萬元一手購入灣仔尚匯中層A室，實用面積約686方呎，兩房間隔，呎價約29,953元。然而在2015年中以1,950萬元售出，持貨約4年，帳面損失104.8萬元或5.1%。此後她未有入市記錄，相隔約15年，現再度購入峻弦。
資料顯示，峻弦位於彩虹豐盛街，2010年入伙，共有5座，提供723個單位。