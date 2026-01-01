王菀之情有獨鍾呢個屋苑！斥1762萬買三房連車位 16年前曾持有但蝕走｜名人入市

樓市氣氛向好，吸引藝人入市。據本地媒體報道，本港女歌手王菀之(Ivana)與丈夫新近斥1,762萬元購入牛池灣峻弦一個三房單位連車位，較銀行網上估價貴逾10%。是次為王苑之相隔15年再入市，據悉她曾持有同屋苑三房單位，惟持貨未夠兩年轉售要「明賺實蝕」離場。

原業主持貨 15 年蝕逾「 3 球」

上述成交單位為峻弦1座高層B室，實用面積約1,164方呎，三房間隔，連1個車位以1,762萬元售出，呎價約15,137元。參考銀行網上對上址估價介乎1,595萬及1,726萬元，即成交價較估價高最多167萬元或10.5%。