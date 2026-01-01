嘉居．天后加推新價單 兩房折實最平917萬 首批30伙降價及削折扣｜北角新盤

嘉華國際(173)旗下位於北角天后英皇道33號「嘉居．天后」今日(13日)加推全新第2號價單，涉及30伙，涵蓋17伙兩房及13伙三房，單位實用面積由361至477方呎。

價單定價由1,119萬至1,586.8萬元，呎價介乎29,140元至37,219元。扣除最高折扣18%後，單位折實售價由917.6萬至1,301.2萬元，折實呎價介乎23,895元至30,521元，折實平均呎價約26,227元。最低售價單位為7樓C室，實用面積361方呎，兩房間隔，折實售價917.6萬元，折實呎價25,418元。