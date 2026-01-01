嘉居．天后加推新價單 兩房折實最平917萬 首批30伙降價及削折扣｜北角新盤

嘉華國際(173)旗下位於北角天后英皇道33號「嘉居．天后」今日(13日)加推全新第2號價單，涉及30伙，涵蓋17伙兩房及13伙三房，單位實用面積由361至477方呎。
價單定價由1,119萬至1,586.8萬元，呎價介乎29,140元至37,219元。扣除最高折扣18%後，單位折實售價由917.6萬至1,301.2萬元，折實呎價介乎23,895元至30,521元，折實平均呎價約26,227元。最低售價單位為7樓C室，實用面積361方呎，兩房間隔，折實售價917.6萬元，折實呎價25,418元。
最高折扣由30%降至18%
該盤同時修改1號價單，上載全新1A號價單，下調全數30伙售價，幅度介乎3.2%至16.7%。然而最高折扣率由原本30%，大幅削減至18%，最新折實平均呎價約26,025元，較4個月前開價時的24,311元高約7%。
第1A號價單涵蓋23伙兩房及7伙三房，單位實用面積介乎361及477方呎，最新折實售價由870.3萬至1,311.6萬元，折實呎價介乎約23,350元至31,130元。雖然價單定價有所下調，惟將最高折扣由30%削至18%，令部分單位折實售價不減反加，三房單位實際減價約0.2%至2.4%，兩房單位則加價約8%至13.4%。
以入場單位3樓B室為例，實用面積361方呎，兩房間隔。原先價單定價1,141.18萬元，最新為1,061.3萬元，下調約7%。惟削減最高折扣後，折實售價原本約798.83萬元，最新為約870.3萬元，上調近9%，折實呎價約24,108元。
至於27樓C室加幅最大，實用面積361方呎，兩房間隔。雖然定價下調3.2%，但折實售價由990.88萬元增至1,123.73萬元，最新折實呎價為31,128元，加幅達13.4%，相隔約四個月賣貴約133萬元。
折實價較鄰近新盤有約12%折讓
發展商表示，近月樓市價量齊升，租金上升亦吸引長綫投資者入市，多個新盤亦錄得理想銷情，是次的調整反應實際樓市現況。項目折實售價與鄰近新盤有約12%折讓。另外，該盤昨日(12日)推出3伙連平台單位於本周五(16日)起招標發售，接獲不少準買家查詢。
「嘉居．天后」提供74伙，預計關鍵日期為2026年11月5日。