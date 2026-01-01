上年11月私宅落成量按月急挫90% 首11月動工量按年增七成｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，動工量維持慢速行進。根據屋宇署今日發表的最新數據，2025年十一月份全港共有4個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），包括中環伊利近街41至47A號(150伙) 、筲箕灣南安街67至77號(86伙) 、渣甸山畢拉山徑24至38號(4伙)及山頂甘道38號 (1伙)。另外，屋宇署最新修訂，於三月份加入了元朗東成里(DD115 Lot 1696)( 1,572伙)，因此，2025年首11個月私宅動工量累8,529伙，較2024年同期(亦為該年全年)共5,030伙，增加近69.6%，為近4年次高水平。

首 11 個月私宅落成量按年微跌 6% 此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署今日最新發表的資料月報顯示，十一月份全港共有3個項目，合共383個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較十月份的3,820伙急挫九成，亦為年內按月次少；至於2025年首11個月累計共17,558伙私宅落成，較2024年同期的18,679伙微跌6%。 根據資料顯示，十一月份本港共有3個私宅項目正式落成，包括九龍城「南首」 (313伙)、石塘咀山道81號(69伙)及汀九青山公路-汀九段291號(1伙) 。

料 2025 年落成量有機會貼近 2 萬伙水平 陳海潮指出，2025年首11月私宅落成量已達差估署預測全年20,862伙的84.2%，預料年內部分中型及大型項目將陸續取得入伙紙，包括元朗「柏瓏III」(680伙)等，加上其他小型項目，估計2025年落成量有機會貼近約2萬伙水平。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)