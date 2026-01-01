恒隆山頂御峯複式戶獲企業高管每月30萬租入 呎租128元｜豪宅租賃

恒隆表示，該複式單位採用四房雙套房間隔，另設雙工人套房。租客為企業高管人士，特別鍾情項目位於全港最尊貴之山頂地段，單位飽覽維港及馬場全景的無敵視野，以及客飯廳樓底高約6米的開揚氣勢，市場罕見。

本港頂級豪宅租務市場持續暢旺，恒隆地產(101)旗下山頂地標住宅項目「御峯」完成大規模翻新工程後，繼去年以1.6228億元，呎價69,439元售出47樓A室，最新錄得一宗租賃成交，單位為49樓A室，以每月30萬元租出，實用面積約2,337方呎，呎租高達128元，反映頂級物業需求強勁。

「御峯」位於山頂司徒拔道41C號，依山勢而建，大堂入口海拔達158米，樓高逾200米，屬山頂最高住宅大樓之一，住戶盡享俯瞰維港及城市天際線的尊貴景觀。項目設54個全複式單位，標準複式實用面積介乎2,333至2,343方呎。早前恒隆地產斥資進行全面升級，裝潢及設施煥然一新。是次為翻新竣工後的矚目租務成交，成績亮眼。項目是山頂區最矚目的超級豪宅之一，此宗成交反映市場對頂級物業的熱熾追捧。

「御峯」設有約1.4萬方呎頂級會所，由美國著名室內設計公司Hirsch Bedner Associates (HBA)操刀重新打造，配備室內恆溫泳池、健身室、兒童遊樂室、多功能宴會廳，以及約6,900方呎歐式戶外園林。