樓市交投旺！嘉亨灣、一號．西九龍齊錄2026年首宗買賣｜二手樓成交

二手交投氣氛暢旺，各區屋苑接連出現2026年首宗買賣成交。
中原地產逸濤灣分行副區域營業董事陳凱超表示，中原促成西灣河嘉亨灣今年首宗二手買賣，單位為1座中層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，坐向西北，享海景，可遠眺啟德郵輪碼頭，以960萬元售出，呎價約20,779元，屬市價成交。
據了解，原業主於2007年以395萬元購入單位，持貨約19年，期間曾作內部轉讓，是次轉手帳面獲利565萬元，物業期內升值約1.4倍。資料顯示，嘉亨灣位於西灣河太康街38號，2005年入伙，共有5座，提供2,020個單位。
一號．西九龍錄高層兩房785萬易手
中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生表示，分行最新促成一號．西九龍今年首宗成交，單位為2座高層B室，實用面積約521方呎，採兩房間隔。單位坐向北方，望翠綠山景。
許永生指，單位最初開價800萬元放售，最後降價15萬元，以785萬元易手，呎價約15,067元。新買家為外區客，鍾情單位景觀開揚，議價後感合理即決定入市自用。
據悉，原業主於2012年以651.5萬元購入單位，持貨約14年，現轉售帳面獲利133.5萬元，單位期內升值約20.5%。資料顯示，一號．西九龍位於四小龍荔枝角道873號，2013年入伙，共有2座，提供286個單位。