樓市交投旺！嘉亨灣、一號．西九龍齊錄2026年首宗買賣｜二手樓成交

二手交投氣氛暢旺，各區屋苑接連出現2026年首宗買賣成交。

中原地產逸濤灣分行副區域營業董事陳凱超表示，中原促成西灣河嘉亨灣今年首宗二手買賣，單位為1座中層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，坐向西北，享海景，可遠眺啟德郵輪碼頭，以960萬元售出，呎價約20,779元，屬市價成交。

據了解，原業主於2007年以395萬元購入單位，持貨約19年，期間曾作內部轉讓，是次轉手帳面獲利565萬元，物業期內升值約1.4倍。資料顯示，嘉亨灣位於西灣河太康街38號，2005年入伙，共有5座，提供2,020個單位。