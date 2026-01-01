暫收4.3萬票 SIERRA SEA 2A期周六次輪價單賣229伙

今年焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2A期落實次輪銷售安排，敲定本周六推售共243伙，當中價單發售229伙，折實價由350.05萬元起；餘下14伙特色單位則以招標出售。市傳項目已累錄約4.3萬個購樓意向登記，大有機會刷新歷來一手住宅票王紀錄，按價單發售單位計算，超額認購逾186倍。

「SIERRA SEA」2A期本輪價單發售單位包括27伙一房、158伙兩房及44伙三房，實用面積297至700方呎，市值逾15億元。扣除最高15%折扣後，折實價350.05萬至909.45萬元，折實呎價10,383至14,200元。