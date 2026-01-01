暫收4.3萬票 SIERRA SEA 2A期周六次輪價單賣229伙

今年焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2A期落實次輪銷售安排，敲定本周六推售共243伙，當中價單發售229伙，折實價由350.05萬元起；餘下14伙特色單位則以招標出售。市傳項目已累錄約4.3萬個購樓意向登記，大有機會刷新歷來一手住宅票王紀錄，按價單發售單位計算，超額認購逾186倍。
「SIERRA SEA」2A期本輪價單發售單位包括27伙一房、158伙兩房及44伙三房，實用面積297至700方呎，市值逾15億元。扣除最高15%折扣後，折實價350.05萬至909.45萬元，折實呎價10,383至14,200元。
入場單位為Coral Avenue第3座2樓J室一房，實用面積299方呎，折實價350.05萬元，折實呎價11,707元。最低呎價單位為Coral Avenue第3座2樓B室兩房，實用面積457方呎，折實價474.52萬元，折實呎價10,383元。
本周四截票 翌日進行抽籤
次輪銷售將分為A組及B組發售，最大手組別買家須買最少5個但不多於8個指定單位；將於周四下午4時截票，周五進行抽籤。翻查資料，「SIERRA SEA」1A(2)期於去年5月的次輪銷售共接獲43,007票，榮膺全港歷來一手住宅票王；由於項目2A期仍正收票中，故很大機會刷新紀錄。
嘉居．天后削折扣 加推30伙
嘉華國際(173)旗下北角「嘉居．天后」昨加推2號價單共30伙，扣除最高折扣18%後，折實價917.6萬至1,301.2萬元，折實呎價23,895至30,521元，折實平均呎價約26,227元。最低售價單位為7樓C室兩房，實用面積361方呎，折實價917.6萬元，折實呎價25,418元。
該盤同時更新1號價單，將30伙售價下調3.2%至16.7%，惟最高折扣率由原本30%削減至18%，令部分單位折實價「不減反加」，三房實際減價0.2%至2.4%，兩房則加價8%至13%。發展商指，是次調整反映實際樓市現況，項目折實售價與鄰近新盤有約12%折讓。