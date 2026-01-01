文曜餘24伙待售考慮2月上調售價 推全新第一按揭貸款｜九龍城新盤

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」，上星期五(9日)錄連環成交，共8伙單位及4個車位，總合約金額逾1.45 億元。發展商特別推出全新「備用第一按揭貸款」計劃，務求讓買家在購買單位時可享有更靈活的財務安排。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，集團是次特別為項目推出全新「備用第一按揭貸款」計劃，透過此全新貸款計劃最高可獲批成交金額之8成半貸款額，貸款年期長達25年，而且按息全期更低至P-2%，即最新利率低至3.25%，可盡享全期低息的優勢，相信此計劃將有效幫助買家靈活調動資金，尤其是心儀頂層30樓「PRESIDENT FLOOR 總統樓層」的天際特色豪華裝修巨宅「SUTTON PEAK」之買家，進一步提升置業的吸引力。
「文曜」採「租售並行」以及「連租約銷售」的靈活策略推出市場，項目全盤現僅餘24伙，反映項目之質素獲得買家認同及支持，有見及此，集團正積極考慮於2月上調餘貨售價。 受惠於政府近年積極推行「搶人才」政策，吸引各類專才透過多項入境計劃來港發展，高端住宅需求隨之上升，豪宅買賣及租賃市場明顯升溫，市場消息指出，九龍塘一帶傳統豪宅區，上月共錄約100宗租務成交，交投活躍。
「文曜」共提供92伙，單位間隔涵蓋一房至四房，實用面積由379方呎至2,183方呎。