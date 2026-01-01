方德証券租上環德輔道中金龍中心首設在港實體店 面積達1.4萬呎

世邦魏理仕最近為本地金融機構方德証券有限公司促成一宗位於港島核心商業區的商鋪租賃。方德証券承租港島上環德輔道中188號金龍中心一個三層高的零售空間，用作為其首個香港實體旗艦店。 租賃物業涉及三層樓面（地下及一至二樓），總面積約14,000方呎。物業外牆包括多幅巨型宣傳廣告位和屏幕，面向德輔道中和皇后大道中，極具品牌宣傳效果。 此宗商鋪租賃預計成為市場新焦點，並反映香港核心商業區一線街道對金融行業的持續吸引力。近年金融及証券公司紛紛進駐核心地段，作為打造及強化品牌形象的重要策略，已成為近年市場一大趨勢。方德証券有限公司作為知名証券品牌，是次選址中上環核心區，將進一步鞏固其在香港的業務版圖。

根據世邦魏理仕研究部數據，零售租賃動能在2025年第四季已連續第三季改善，租賃成交達349,000方呎。截止2025年12月底，整體核心區一線街道商鋪空置率徘徊低位至5.8%。 方德証券表示，自2015年於香港成立以來，公司業務發展迅速。香港是集團國際化戰略的重要一環，選擇位於港島核心商業地段的金龍中心作為首個旗艦店，不僅因其地理位置優越，更象徵我們致力於為中、港客戶提供更貼近市場的服務體驗。我們感謝世邦魏理仕專業團隊的高效協作，讓這次交易能迅速落實。