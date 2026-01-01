親海駅單日連錄11宗「撻大訂」長實殺訂逾783萬 最傷買家唔見逾130萬｜油塘新盤

一手市場氣氛持續熱鬧，不過部分於2023年中入市的新盤買家如今決定放棄交易「撻大訂」離場。長江實業集團(1113)旗下油塘「親海駅」系列已經入伙，據成交紀錄冊顯示，該盤兩期於今日(14日)合共錄得11宗「撻大訂」個案，涉及單位總樓價7,838.2萬元。按各買家被沒收10%訂金計算，料發展商合共殺訂逾783萬元。

樓價最高逾 1300 萬

資料顯示，今批撻訂單位均於2023年8月成交，全部買家皆採用「愛才建築期付款」入市，涉及1伙「親海駅I」及10伙「「親海駅II」單位，成交價由320.5萬至1,305.2萬元。當中樓價最高為「親海駅I」第1座7樓A室，實用面積736方呎，三房間隔，2023年8月以1,305.2萬元售出，呎價約17,734元。