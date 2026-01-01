親海駅單日連錄11宗「撻大訂」長實殺訂逾783萬 最傷買家唔見逾130萬｜油塘新盤

一手市場氣氛持續熱鬧，不過部分於2023年中入市的新盤買家如今決定放棄交易「撻大訂」離場。長江實業集團(1113)旗下油塘「親海駅」系列已經入伙，據成交紀錄冊顯示，該盤兩期於今日(14日)合共錄得11宗「撻大訂」個案，涉及單位總樓價7,838.2萬元。按各買家被沒收10%訂金計算，料發展商合共殺訂逾783萬元。
樓價最高逾1300萬
資料顯示，今批撻訂單位均於2023年8月成交，全部買家皆採用「愛才建築期付款」入市，涉及1伙「親海駅I」及10伙「「親海駅II」單位，成交價由320.5萬至1,305.2萬元。當中樓價最高為「親海駅I」第1座7樓A室，實用面積736方呎，三房間隔，2023年8月以1,305.2萬元售出，呎價約17,734元。
上載全新銷售安排 周日起重售
發展商同日上載全新銷售安排，「親海駅II」重售7伙，當中2伙開放式及2伙一房單位於本周日(18日) 以先到先得形式發售，另有2伙兩房及1伙三房單位則以招標形式於下周一(19日)起出售。另外，同系「親海駅I」亦重推1伙三房單位，於下周一起招標發售。
資料顯示，親海駅位於油塘東源街15號，2025年入伙，分為2期共有4座，提供886個單位。第1期涉及1座共228伙，單位實用面積介乎273至736方呎；而第2期設3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎。