雅盈峰上樓書 提供99伙 四套房戶面積最大達2523呎｜中環新盤

盈大地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利3至6號住宅項目「雅盈峰」，今日(14日)正式上載售樓說明書。項目提供99伙住宅單位，主打三房或以上大宅，另設特色單位，迎合不同客人需要，預計關鍵日期為2026年6月30日。

根據樓書顯示，項目樓高28層，實用面積由約380方呎至2,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，亦設特色戶。其中項目15至23樓的B單位，屬三房兩套間隔，實用面積為1,074方呎，提供逾8米闊的橫廳，並連接「三合一露台」，可飽覽香港動植物公園及香港公園雙園延綿翠綠。間隔採用廳房同向設計，無論身處客飯廳或主人套房均可將香港動植物公園及香港公園雙園景緻盡收眼底。