2025年高價私宅交投量按年升12.9% 宗數金額齊創4年新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年價值2,000萬元以上的私人住宅買賣合約登記(包括一手及二手)錄3,159宗，總值1,626.58億元，較2024年的2,798宗及1,406.59億元，分別上升12.9%及15.6%。宗數及金額齊創2021年4,366宗及1,971.01億元後的4年新高。當中二手豪宅交投量按年升近三成，升幅跑贏一手，令二手宗數比例明顯回升5個百分點至47%。惟一手宗數比例連續2年高於二手，錄53%，仍然主導市場。隨著息口下調，股市造好，政府放寬投資移民計劃的住宅成交價門檻，加上樓價高位下調後令豪宅更具吸引力，刺激資金流向豪宅，帶動整體豪宅交投連升3年。

二手按年升近三成 跑贏一手

二手方面，2025年價值2,000萬元以上的二手私人住宅買賣錄1,484宗及674.80億元，較2024年的1,166宗及486.82億元，分別上升27.3%及38.6%，連升2年，齊創2021年2,327宗及1,041.86億元後的4年高位。二手豪宅宗數的升幅大於同期整體二手私人住宅的17.8%升幅，高出9.5個百分點，顯示二手高價住宅備受追捧，成交活躍，表現優於大市。

其中，5,000萬元以上二手豪宅交投升幅近五成最多，錄272宗及321.02億元，按年升47.0%及60.7%，若扣除19宗南區「陽明山莊」的內部轉讓後，則錄253宗及307.60億元，按年升36.8%及54.0%。而2,001-3,000萬元及3,001至5,000萬元的二手買賣升幅亦超過兩成，宗數錄780宗及432宗，按年升24.0%及22.7%；金額錄190.05億元及163.73億元，按年升23.4%及23.0%。