2025年高價私宅交投量按年升12.9% 宗數金額齊創4年新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年價值2,000萬元以上的私人住宅買賣合約登記(包括一手及二手)錄3,159宗，總值1,626.58億元，較2024年的2,798宗及1,406.59億元，分別上升12.9%及15.6%。宗數及金額齊創2021年4,366宗及1,971.01億元後的4年新高。當中二手豪宅交投量按年升近三成，升幅跑贏一手，令二手宗數比例明顯回升5個百分點至47%。惟一手宗數比例連續2年高於二手，錄53%，仍然主導市場。隨著息口下調，股市造好，政府放寬投資移民計劃的住宅成交價門檻，加上樓價高位下調後令豪宅更具吸引力，刺激資金流向豪宅，帶動整體豪宅交投連升3年。
二手按年升近三成 跑贏一手
二手方面，2025年價值2,000萬元以上的二手私人住宅買賣錄1,484宗及674.80億元，較2024年的1,166宗及486.82億元，分別上升27.3%及38.6%，連升2年，齊創2021年2,327宗及1,041.86億元後的4年高位。二手豪宅宗數的升幅大於同期整體二手私人住宅的17.8%升幅，高出9.5個百分點，顯示二手高價住宅備受追捧，成交活躍，表現優於大市。
其中，5,000萬元以上二手豪宅交投升幅近五成最多，錄272宗及321.02億元，按年升47.0%及60.7%，若扣除19宗南區「陽明山莊」的內部轉讓後，則錄253宗及307.60億元，按年升36.8%及54.0%。而2,001-3,000萬元及3,001至5,000萬元的二手買賣升幅亦超過兩成，宗數錄780宗及432宗，按年升24.0%及22.7%；金額錄190.05億元及163.73億元，按年升23.4%及23.0%。
薄扶林貝沙灣錄72宗登記 總值22.69億
2025年2,000萬元以上二手買賣登記宗數最多的屋苑為薄扶林「貝沙灣」，錄72宗，總值22.69億元。何文田半山壹號錄43宗，排名第二，總值11.18億元。九龍站「擎天半島」錄38宗，位列第三，總值10.41億元。九龍站「君臨天下」錄36宗，排名第四，總值12.70億元。
一手買賣量按年微升2.6%
一手方面，2025年價值2,000萬元以上的一手私人住宅買賣錄1,675宗及951.78億元，較2024年的1,632宗及919.77億元，分別微升2.6%及3.5%，連升3年，宗數創2021年2,039宗後的4年高位，而金額創2018年1,128.10億元後的7年新高。一手交投連續2年逾一千宗，顯示豪宅新盤銷售理想。當中，5,000萬元以上的升幅較顯著，錄570宗及606.95億元，按年升22.3%及7.2%，但扣除133宗內部轉讓後，則錄437宗及436.30億元，按年跌6.2%及23.0%。另外，3,001至5,000萬元的錄538宗及205.27億元，按年升8.2%及8.3%。而2,001至3,000萬元的買賣下跌，錄567宗及139.57億元，按年跌15.2%及14.9%。
黃竹坑滶晨系列位新盤登記數冠軍
2025年2,000萬元以上一手買賣登記宗數最多的新盤為黃竹坑港島南岸第5A期「滶晨」，錄160宗，總值57.42億元。其次是九龍塘「龍庭里8號」，錄133宗，總值170.651億元，全屬會德豐內部轉讓個案。第三是啟德「天瀧」，錄128宗，總值54.21億元。第四是中半山「竹林苑」，錄87宗，總值33.77億元。