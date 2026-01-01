萊坊預測樓價今年升5%至8% 兩大因素看好租金破頂｜樓市走勢

香港住宅市場正現復甦跡象，但貨尾囤積依然是主要挑戰。物業顧問萊坊今日(14日)發表「2026年香港物業市場預測」，萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，發展商正積極去庫存，並預計會推出更多優惠及靈活的融資方案以吸引買家。目前市場上仍有約1.2萬至1.3萬伙需要消化，才有利樓價顯著上升。 王兆麒指，正面融資環境有利市場信心，預期將再度減息，令按揭利率跌破 3%。這有助減輕買家的借貸成本，將逐步推高樓價，預測2026年一般住宅樓價上升約5%至8%。住宅租賃需求方面，因人才流入及非本地學生帶動而增加，住宅租金預計上揚3%至5%，並有機會創下歷史新高。

他續指，住宅成交量正趨穩定，現時每月成交量約5,000宗，而地段優越且定價有競爭力的住宅項目，將繼續受追捧並保持高銷售量，展望今年整體住宅成交量達6.5萬至6.8萬宗。 至於今年預計賣地收入將達到120億至150億元，按年增60%。同時，私人發展項目的補地價金額，預計反彈到80億至100億元。

豪宅樓價有望升約 5% 萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華指出，豪宅市場明顯回暖，在去年第四季，樓價超過7,800萬元的超級豪宅市場合共錄得80宗成交，創下2021年第四季以來新高。至於樓價超過5,000萬元的類別，在去年12月份錄得46宗成交後，今年1月首周已經錄得7宗成交，反映市場交投動力持續，預計今年豪宅進一步走強。

他表示，市場氣氛改善，加上現金充裕買家入市的興趣持續，將支撐樓價上升，而豪宅供應有限亦繼續支持物業樓價。市場復甦將由內地及海外買家的需求重新推動，隨著全球經濟情況逐步改善，預計住宅成交將進一步增加，豪宅樓價有望升約5%。 另外，豪宅租賃市場預料保持上升趨勢，豪宅需求將持續強勁，主要來自內地的專業人士及家庭、本地專業人士，以及金融及企業界回流的外籍人士，啟德及西九龍等優質地段特別受內地租戶青睞，預計今年豪宅租金升約3%至5%。