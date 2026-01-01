新盤2026｜九龍提供8832伙 九龍城區涉21個新盤蟬聯18區項目最多

展望2026年，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，九龍區連衝三年後，潛在供應量自高峰漸回落，重返三區之中的次名位置。2026年九龍區潛在可售私宅項目共32個，涉及單位總數達8,832伙，以項目計，與港島並駕齊驅成雙冠軍，總伙數計則佔今年全港整體潛在供應近三成(29.6%)。

九龍區內次大規模的單一項目為DOUBLE COAST第2期，提供704伙。

啟德新區持續領跑 土瓜灣區續成主場 九龍區今年持續由新啟德區領跑，共涉及7個項目 (包括拆細的分期項目)，共3,602伙新盤有機會應市。以地區計，單是九龍城區便有多達21個項目共6,703伙，蟬聯全港18區中新盤項目最多的一區，而涉及伙數則為次多。此外，九龍今年另一潛在供應庫亦是位於九龍城內的土瓜灣區，主要受惠4個涉及市建局的重建項目，總伙數多達1,983伙，連同區內另外2個私人重建的512伙項目，總共達2,495伙，晉身成為九龍區內次多的分區。至於九龍區內最大規模的單一項目為「啟德海灣」第2期，涉及1,121伙；而次多的亦是同區的「DOUBLE COAST」第2期也提供704伙。

市建局6盤涉2305伙 另外，市區重建步伐持續，公營機構市建局2026年料有6個成熟項目部署出擊，涉及單位總數2,305伙，當中較大規模的項目均集中於土瓜灣，如庇利街1號(第1期、第3期)提供648伙，同區的啟明街28號及榮光街88號亦分別有474伙及451伙潛在供應。

陳海潮表示，因應早幾年潛在推盤數量較多，而受市況不濟影響，貨尾亦有一定積聚，故料新一年發展商將採取較針對性的部署推售新盤，會以循序漸進的方式拆細項目來應市，因此預期今年有機會推出的全新盤約有95個，合共料有約29,836伙私宅可成為潛在供應；數量較預測2025年的36,181伙回落17.5%，為自2013年起，過去十四年以來，首度跌穿3萬伙水平，並為期內新低。