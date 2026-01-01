氣體熱水爐避免一氧化碳中毒4大錯誤 要保持浴室空氣流通

冬天氣溫驟降，不少人為了保暖，沖涼時會緊閉門窗兼不開啟抽氣扇。但這個不經意的習慣，卻可能正將浴室變成一個致命的密閉空間。若你家中使用的是氣體熱水爐，必須警惕一氧化碳中毒的風險。因此，了解這「隱形殺手」的成因、潛在風險與使用氣體熱水爐的安全指引至關重要。 揭秘「隱形殺手」：為何熱水爐會釋出毒氣？ 要理解危險何在，首先要認識一氧化碳 (Carbon Monoxide, CO)。它是一種在燃料 (如煤氣、石油氣) 未能完全燃燒時所產生的副產品。氣體熱水爐運作時需要消耗大量氧氣助燃，一旦在密閉或通風不足的環境下使用，室內氧氣會迅速下降，導致燃燒不完全，從而產生大量一氧化碳。

一氧化碳最可怕之處在於其「無色、無味、無臭」的特性，人體在不知不覺間吸入也難以察覺。當它進入血液後，會比氧氣更快地與血紅蛋白結合，導致身體組織嚴重缺氧，引發頭暈、噁心、昏厥等中毒症狀，嚴重者更可在短時間內死亡。

四大致命錯誤：將浴室變成「毒氣室」？ 過往發生多宗市民因使用氣體熱水爐不當而引致一氧化碳中毒的個案，悲劇的發生往往源於幾個重複出現的致命錯誤： 錯誤 1：為求保暖而密不透風 這是最常見也最危險的習慣。冬天洗澡時，許多人會把浴室甚至全屋的門窗緊閉，並忘記或懶得開啟抽氣扇。這個「保暖」動作，卻直接造成了氧氣供應不足的環境，為一氧化碳的積聚創造了完美條件，令浴室瞬間變成毒氣室。

錯誤 2：貪平使用違規爐具 市面上或網購平台充斥著各式各樣未經本港安全認證的熱水爐。根據法例，所有在香港銷售的氣體熱水爐都必須附有由機電工程署批核的「GU」標誌。缺少此標誌的爐具，尤其是俗稱的「無煙道式」熱水爐，其設計是直接抽取室內空氣燃燒，並將廢氣直接排回室內，在香港已明令禁止安裝。使用這類爐具，無異於在家中放置一個毒氣產生器。

錯誤 3：自行安裝或光顧無牌師傅 為節省費用而自行安裝，或聘請非註冊氣體裝置技工進行安裝、改裝或維修，同樣極度危險。不專業的安裝可能導致喉管接駁不當引致氣體洩漏，或排煙道安裝錯誤令廢氣倒灌入屋。此舉不僅將家人置於險境，更會違反《氣體安全條例》，可被檢控。

錯誤 4：爐具老化或疏於保養 氣體熱水爐如同汽車，需要定期保養。若長時間缺乏檢查，爐具內部零件會老化，影響燃燒效率，增加一氧化碳的產量。同時，爐具外殼或排煙道若出現鏽蝕、損毀，有毒廢氣便可能從破損處洩漏至室內。忽視定期檢查，就是讓一個潛在的危機在家中持續運作。

氣體熱水爐安全守則與禁忌 要杜絕意外，防患於未然至為重要。機電署請所有使用氣體熱水爐的家庭，嚴格遵守以下安全守則： 守則一：選購認可爐具，認明「GU」標誌

這是保障安全的第一道防線。購買前必須確認產品包裝及爐身均貼有「GU」標誌。獲批的對衡式熱水爐，其煙道設計能從室外抽入新鮮空氣助燃，並將廢氣完全排出室外，不會消耗室內氧氣，是最安全的選擇。若家中仍使用2003年前安裝的舊式爐具，應盡快考慮更換。

守則二：時刻確保室內空氣流通 這是使用期間最關鍵的一步。每次使用氣體熱水爐 (及煮食爐) 時，必須保持良好通風。最簡單的做法是「打開窗戶」或「開啟抽氣扇」，確保新鮮空氣能持續補充。切勿為了保暖而將浴室及全屋的門窗緊閉，以免造成氧氣不足，令一氧化碳積聚。

守則三：專業安裝及「18個月一檢」 法律規定，安裝及維修必須由註冊氣體工程承辦商的註冊技工負責。同時，用戶應至少每18個月安排一次全面的安全檢查。專業技工會檢查爐具的燃燒狀況、喉管及排煙道等，及早發現並解決潛在問題。切勿自行拆卸爐具。

若在使用過程中聞到異味 (即使不是煤氣味)、聽到異常噪音，或發現爐身有損毀、鏽蝕，應立即停止使用，並關上氣體總掣。

守則四：發現異常立即停用，切勿自行維修 若在使用過程中聞到異味 (即使不是煤氣味)、聽到異常噪音，或發現爐身有損毀、鏽蝕，應立即停止使用，並關上氣體總掣。然後，馬上聯絡註冊氣體供應公司或原廠代理商安排檢查，切勿延誤。

