天璽．海現樓示範單位｜2144呎四房三套 典雅設計擁維港景觀 (多圖有片)｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德跑道區新盤「天璽．海」首度開放四房三套現樓示範單位。

第 1 座 22 樓 A 室 擁維港壯麗景觀 單位為四房三套間隔，連工作間、士多房連洗手間、私人升降機大堂及門廊，實用面積2,144方呎，包括一個面積73方呎的流線型露台，佈局大氣，其中3間套房及客飯廳朝向一致，可飽覽維多利亞港醉人景色。全屋以翡翠綠與淺木色為主調，配合天然石材牆面，營造出典雅尊貴的大宅氣派。單位樓層與樓層之間標準高度約3.3米，客飯廳外連一個闊近5米、面積約73方呎的流線型露台，採用全幅玻璃趟門及弧型玻璃圍欄設計，視野更開闊，讓維港壯麗景致自然延伸至室內。發展商特意加高露台的地台，方便住戶出入，亦進一步拓展空間感。並設有防水電源插座及天花閱讀燈，細節中盡顯心思。

單位設有專屬私人升降機大堂，專梯專戶設計，增強住戶出入的私隱度，並配備免觸式升 降機按鈕。升降機大堂配置隱藏式鞋櫃，內設紫外線消毒器及抽風系統，保持鞋履潔淨乾 爽。並提供隱藏式梳妝鏡櫃，下方配備座椅，方便住戶穿脫鞋履及整理儀容。單位另設門廊空間，以自動感應玻璃門劃分隔空間，除可連接消防員升降機大堂外，亦可直通廚房。並設額外儲物空間及具備光觸媒消毒功能的瑞士品牌V-ZUG衣物護理機。大門採用具人 面識別功能的視像對講門鐘及電子鎖，配合極具豪宅氣派的雙子門設計及日本高級品牌KAWAJUN為項目量身定做的門柄，提升住戶日常出入的安全與便利之餘，細節處亦見考 究。

客飯廳最長達12米、最闊達6.2米，間隔方正寬敞。飯廳擺放一張由天然石材皇家翡翠鋪 砌的十人圓桌，搭配白色波浪紋餐椅及雙層吊燈，營造出尊貴雅致的用餐空間。客廳部分 擺放L型米白色沙發及墨綠色長型沙發後，仍有寬敞活動空間，彰顯大宅風範。餐桌旁特 設品酒區， L型吧檯及背面牆身均採用天然石材伊朗白玉鋪砌，並配備德國品牌Miele酒櫃，讓住戶可隨時與親友舉杯共享美酒，悠然暢談。設計師於客飯廳與廚房之間巧妙利用玻璃趟摺門，劃分出娛樂區，擺放木製麻雀枱，提升空間運用的靈活性。住戶可透過客飯廳及主人房配置的智能觸控面板或手機應用程式，靈活調節及控制單位大部分燈光明暗、冷氣及窗簾開關，更可設置不同生活場景，打造個人化燈光氛圍，提升生活便捷度與科技感。

廚房選用意大利品Arclinea廚櫃，配備多款高級廚具及家電，包括美國品牌 Sub-Zero雙門雪櫃，以及德國品牌Miele焗爐、蒸爐連微波爐、食物保溫櫃、洗碗碟機、電磁爐、氣體煮食爐及抽油煙機等，滿足大宅生活品質需求。檯面特意採用人造石，堅固耐用，並配置天然石滑動料理檯，可自由擴展備餐空間，同時亦可作為早餐檯使用。廚房相連的工作間擺放Miele洗衣機、乾衣機，並設有洗手盆、氣窗及隱藏式多功能抽濕機，可作洗衣房 或多用途房。毗鄰士多房以全開式趟摺門分隔，連接洗手間，可用作工人房，配合雙門設計，可與工作間合併或區出獨立空間，用途更具彈性。

主人套房設兩面落地玻璃 主人套房面積逾400方呎，空間寬敞，設有兩面落地玻璃，當中一面為超廣角弧形觀景窗，盡覽270度維港美景。主人房空間足以劃分為寢區與偏廳兩部分，擺放Super King Size雙人床連床頭櫃、衣櫃及書桌，另一側擺放沙發、貴妃椅及茶几後仍有充裕活動空間，展現豪宅氣派。而衣帽間亦配備偌大 L型落地衣櫃，方便衣物分區擺放，收納充裕。主人浴室採酒店式六件套設計，包括雙洗手盆、浴缸及淋浴間，並配置隱藏式化妝檯連櫃及矮 座椅，櫃內設有插座，方便日常梳妝整理。另配備女士喜愛的德國品牌biszet化妝品雪櫃， 可存放護膚品及面膜。浴室設有地暖系統、發熱式電毛巾架及除霧鏡，配合大窗、浴室寶 及抽氣扇，時刻保持乾爽通風。更配備防水無線網絡熱點插座，在浴室內也能流暢連接網絡。

睡房1為套房設計，間隔方正，擺放雙人床及書桌後仍可三邊下床，床頭牆身飾以白色格 子圖案，搭配墨綠色床品，木質小書桌下擺放翠綠色幾何圖案椅子，襯上玻璃趟門高身衣櫃，設計現代且具層次感。睡房 2 同樣為套房，擺放一張雙人床，牆身以綠黃幾何圖案點 綴，並設有定製衣櫃及梳妝檯。發展商特意強化所有睡房的隔音設備，貼心配置自動下降 式隔音條，提升寧靜度與睡眠質素。套房浴室均設獨立淋浴間，配備浴室寶，有效保持空 間乾爽舒適。