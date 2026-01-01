再破新盤票皇記錄！SIERRA SEA 2A期次輪截收逾4.9萬票 超額逾214倍｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期，次輪銷售於今日(15日)截票，經核數後共接獲49,257個購樓意向登記 (當中包括881票為代理入票)，再破項目首輪發售截收約4.2萬票紀錄，榮登新盤票皇。以周六以價單發售的229伙單位計算，超額認購逾214倍。

次輪銷售將於本周六(17日)上午10時開售，將分為A組及B組發售，並將於明日(16日)進行抽籤。

以價單形式發售之單位涵蓋27伙一房、158伙兩房及44伙三房，實用面積由297至700方呎，市值逾15億元。折實售價由350.05萬至909.45萬元，折實呎價由10,383至14,200元。入場單位為Coral Avenue第3座2樓J單位，實用面積由299方呎，屬一房間隔，折實售價為350.05萬元，折實呎價11,707元；而最低呎價的單位為Coral Avenue第3座2樓B單位，實用面積457方呎，屬兩房間隔，折實售價474.52萬元，折實呎價10,383元。