PARK COLLEGE示範單位｜3060呎地下連花園複式戶 鬧市中享受寧靜綠意｜九龍塘豪宅

由興勝創建精心發展，位處九龍塘衙前圍道57A號的全新豪宅現樓項目「PARK COLLEGE」，首度開放地下連花園複式示範單位。

Garden Villa 地下連花園複式戶 PARK COLLEGE僅提供1伙地下連花園複式單位，彌足珍貴，名為「Garden Villa」，實用面積3,060方呎，採用四套房設計，讓每位家庭成員擁有自己的獨立舒適空間，私隱度極致。單位以意大利摩德納這座充滿活力的城市汲取靈感，融入古典與現代的設計元素，捕捉那份優雅與恆久的魅力。單位以自然元素為設計核心，簡約和諧為主題，起居和用餐區採用洞石設計，戶外則搭配赤陶磚，為住戶帶來與藝術、自然和生活本質的完美融合。

單位強調室內與室外的自然連結，432方呎的愜意私人花園讓業主能在喧鬧的城市中享受寧靜的綠意，同時成為了家庭聚會和娛樂活動的理想場所。單位處處流露出意式典雅生活品味，讓生活充滿藝術氣息，成為現代家庭追求品味與品質的首選。

PARK COLLEGE位於九龍塘傳統低密度豪宅地段，現以現樓形式推出，樓高8層，僅提供11伙單位，當中包括3個複式戶，採四套房至五套房設計，實用面積介乎3,022至3,060方呎。餘下8伙為三套房的標準單位，實用面積介乎1,390至1,478方呎，項目將分批以招標形式發售。