天璽．海會所佔地8萬呎 完美融合海港與綠洲(多圖有片)｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德跑道區新盤「天璽．海」首度開放會所「Club Harbour」。

8 萬呎臨海尊尚會所 Club Harbour 「天璽．海」精心打造臨海會所「Club Harbour」，連同公用花園及遊樂地方，總面積約8萬方呎。整體空間融合建築、藝術、 自然與生活美學，締造尊貴非凡的生活品味。 「天璽．海」特別邀請三大國際級設計團隊 傾力量身打造以「海港與綠洲的完美融合」的住客會所：包括享譽全球的室內設計事務所 Hirsch Bedner Associates（HBA）、屢獲國際設計大獎的紐約創意團隊 AvroKO，以及泰國知名景觀設計公司 P Landscape。

「Club Harbour」同時融入豐富藝術元素，包括花藝裝置、 雕塑及畫作等展示，貫穿整個會所及主要公共空間，營造具層次感的藝術氛圍。 會所以園林水景為設計核心，其中大型藝術裝置「池塘水景 The Pond」以層層疊水的形 式拾級而下，營造出遞進式的自然體驗。戶外泳池「澄映池 Jade Pool」長約35 米，並連接按摩池，閒坐於其中可享水簾環抱之獨特體驗，更可聆聽潺潺水聲，舒展身心。戶外泳池亦連接兒童池「澄映嬉水池 Kids Pool」及約20米室內恒溫泳池「漾映池 Indigo Pool」，置於玻璃盒子空間中，住戶暢泳同時可眺望室外園林。整體水景與綠意盎然的「碧綠園林 Olive Garden」相互交織，讓住戶在自然與建築之間，感受寧靜與動感共融的生活節奏。 會所大堂樓底高逾8米，盡顯氣度，往上一層即可步入全海景餐飲空間，設計師以啟德 機場跑道為靈感，透過懸浮式螺旋吊燈與流線型天幕設計，巧妙融入飛機引擎結構元素。

私人餐廳「璽宴 The Radiant」主打時令高級料理，讓住戶在寧靜優雅的氛圍中享受尊貴 用餐體驗。酒吧「水漾年華 Raise Your Glass」，專為項目度身設計多款調酒與無酒精飲品。 而「品酒坊 The Winery」則呈現歐陸酒窖風格，是展示藏酒、品酩交流的理想空間。會所 另設獨立兩個宴會廳，包括可容納 16 人的「嚐宴 The Agate」，以及可款待多達24人的「品宴 The Azure」，後者更連接戶外燒烤場，並設有麻雀房，空間靈活多元，適合舉辦私人聚會、小型派對或家庭聚餐。 會所提供一系列雅緻多元的生活設施，營造尊貴的休閒生活體驗。「茶間花語 Tea Tales」延伸東方美學，提供花藝、茶道及手作文化活動。「廚學坊 The Cookology」配備專業烹 飪及烘焙設備，適合舉辦親子烹飪、生活講座等活動，而「烘焙點滴 The Aroma」則設有 圓形吧檯，提供手沖咖啡與甜點。靜謐的共享空間「靈感思源 We-think」，讓住戶在細水 潺潺與輕音樂聲中進行閱讀、工作或思考創作。

健身與運動設施方面，「博動健身室 Energize Gym」全天候24小時開放，配備德國 NOHrD、波蘭PENT及意大利 Technogym 三大頂尖健身品牌，涵蓋力量訓練、有氧運動及伸展放鬆等多元需求。「碩力重訓區 Power Zone」專為進階訓練而設，另備有「私人博動區 Private Zone」，提供更高私隱度的健身空間，方便住戶攜同私人教練使用設施。「瑜伽之境Yoga State」則設有空中瑜伽及 TRX設備，另外亦可提供乒乓球桌，為身心靜修及鍛鍊體格的理想場地。娛樂與親子設施方面，「大合奏 The Big Bang」音樂室配備鋼琴、鼓組及結他等樂器，並提供專業音響設備，讓住戶自由創作與演奏；「遊基基地 Game On!」設有兩部模擬電競賽車系統、人體工學電競椅及環迴音效；室內兒童遊樂空間「童淘世界 Kid-nergy 」由荷蘭設計事務所Carve打造，雙層高的立體結構設有繩網、滑梯、隧道與迷宮等設施，並融合STEAM教育理念，透過互動學習裝置啟發創意，實踐寓教於樂。戶外設施方面，會所特設戶外兒童遊樂場「童翔樂園 Giddy-Up，設有滑梯與攀爬設施。戶外燒烤場「海日盛饌 Marine Grill」與私人派對空間「藍聚 Tiffany Box」相連，方便住戶舉辦家庭聚會、派對或節日活動。