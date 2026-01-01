新盤2026｜港島32個項目整裝待發 南區佔44.8% 焦點仍為黃竹坑站

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，港島區方面，2026年有32個潛在項目整裝待發，項目數量跑嬴新界並打和九龍區，不過涉及單位總數只有3,329伙，依然在三區中包尾。今年港島最大的供應庫仍然是來自南區的1,490伙(佔港島整體44.8%)，焦點繼續是黃竹坑站上蓋港島南岸待推的期數，當中項目第6A期為區內最大單一新盤，提供463伙，而整個黃竹坑站年內料有985伙潛在供應，已佔了全港島總供應近三成(29.6%)。

南區及中西區成主力戰線 港島南岸第6A期「MONT BLUE」亦是今年港島的最大單一項目(以已知分拆期數後計)，而第二及第三名分別是港島南岸4B期「海盈山」的368伙及「海德園」第2期的258伙。此外，中西區今年繼續跑贏南區，成為港島新盤最為百花齊放的分區，亦為全港第二多項目的分區，合共提供13個潛在項目，當中既有山頂的獨立屋、半山低密度豪宅、中環及西環鬧市重建的單幢小型單位等，切合各類買家的不同需求。

新地挾 8 獨資項目成推盤王 嘉華最多合資盤 從發展商層面統計，新地以全數8個項目均為獨資，共涉4,277伙，成為今年潛在伙數供應最多的獨資發展商；不過若連同合資項目計算，則以嘉華的4,721伙最多，當中大部分(4,585伙)皆為合資單位；緊接亦有恒地的4,116伙。新地憑全數獨資的4,277伙成為今年全港潛在新盤最多的發展商，佔全港總伙數達14.3%。至於港鐵因夥拍多家發展商均有項目，故總數多達5,517伙，跑贏所有發展商。

港鐵上蓋三站提供 5517 伙 陳海潮又指，半官方機構港鐵於2026年預期有三個鐵路站沿線上蓋涉及6個項目、合共提供5,517伙，包括位於東涌的喜東街項目(東涌牽引配電站)涉及的1,982伙；其次為日出康城的13A期(1,284伙)及13B期(1,266伙)兩個項目共2,550伙；再者是黃竹坑站港島南岸第4B期「海盈山」(368伙)、第6A期「MONT BLUE」(463伙)及第6B期「GRANDE BLANC」(154伙)三個項目共有985伙；全數港鐵項目合計成為今年新盤供應的最大來源。