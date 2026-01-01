熱門搜尋:
出版：2026-Jan-16 15:30
更新：2026-Jan-16 15:30

50指標屋苑買賣按周增加8% 利嘉閣：三連跌後反彈｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，節慶假期結束，淡靜氣氛消散，買賣雙方重返市場，帶動指標屋苑交投回升，惟升幅溫和，主因市場有大型新盤銷售而佔據焦點。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（5/1—11/1）共錄95宗買賣個案，較前周（29/12—4/1）的88宗增加8%，為繼連跌三周後反彈。

黃埔花園交投量按周急增6倍。(資料圖片)

三區兩跌一升 九龍區按周大增58%

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑交投量均有減少，九龍區則按周增加，當中九龍區21個指標屋苑上周共錄49宗交投，較前周的31宗增加58%，當中黃埔花園交投量由前周的1宗，急增6倍至上周的7宗；淘大花園期內錄得5宗買賣，按周增幅達4倍；昇悅居上周錄得2宗成交，較前周的1宗增加1倍。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄34宗買賣，較前周的38宗減少11%，其中大興花園及YOHO Town各錄1宗成交，按周分別減少67%75%；嘉湖山莊及柏慧豪園分別錄得2宗買賣，按周減幅分別為60%33%；名城交投量由前周的4宗，減少25%至上周的3宗。

大興花園成交量按周減少67%。(資料圖片)

「零成交」屋苑按周減15%

至於，港島區8個指標屋苑上周共錄12宗買賣，較前周的19宗減少37%，其中太古城交投量由前周的6宗，減少50%至上周的3宗，鯉景灣及杏花村各錄2宗成交，分別按周減少33%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有11個屋苑錄得「零成交」，較前周的13個減少15%，當中港島區及九龍區分別佔3個及2個屋苑，新界區則佔6個。

陳海潮指出，正式進入2026年後，樓市氣氛維持良好，今年首個大型新盤首輪收票破紀錄，首批亦即日沽清，反映市場需求旺盛，相信可帶動二手屋苑一併轉旺。縱然新盤熱賣期間多少會搶去焦點，但開售空檔之間，向隅客的購買力亦會回流二手指標屋苑尋寶，料農曆新年前，整體樓市將有小陽春出現。

