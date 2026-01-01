馬鞍山三房「8球」有交易！嵐岸10年貶值8% 翠擁華庭呎價不足9800元｜二手樓成交

新盤帶動下，整體交投氣氛向好。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山嵐岸本月暫錄2宗成交，包括1座低層B室，單位實用面積約814方呎，三房連套房間隔。原叫價約900萬元，議價後減價35萬元或約3.9%，以865萬元沽出，呎價約10,627元。

胡耀祖透露，新買家為換樓客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2016年以938萬元購入單位，持貨約10年，是次轉售帳面損失73萬元，單位期內貶值約7.8%。