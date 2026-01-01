海外樓市｜Gen Z新創立收租公司首超嬰兒潮一代 英國「包租公」年輕化

Gen Z新創立收租公司首超嬰兒潮一代 英國「包租公」年輕化

受高樓價困擾，英國千禧世代(Millennials)以往大多數為租樓一族，置業比率遠低於上一代。不過，近日有報告指千禧世代的年輕投資者已成為英國買樓收租(Buy to let，BTL)市場的新力軍，去年新成立的物業投資公司、即以公司名義持有物業的投資者中，有逾半均為千禧世代，比例更創下歷史新高；新增的Z世代(Gen Z)「包租公」更超越嬰兒潮一代。 撰文：Wendy全球樓行 英國地產代理Hamptons最新報告，去年英格蘭及威爾斯新成立收租公司中，千禧世代的投資者佔比達50%，較5年前的40%大幅上升。如果50歲以下投資者，佔比更達75%，高於10前的68%。

新成立物業投資公司 逾半千禧代 與此同時，隨著嬰兒潮一代逐漸退休，他們大多傾向出售物業套現，或傳承給下一代，導致該年齡層新成立公司的數量按年大減逾8%，錄4,425間。報告亦發現，年僅13至28歲的Z世代所創立的收租公司數量，去年亦首次超越嬰兒潮一代，反映英國「包租公」有年輕化趨勢明顯。去年由Z世代創立的新增收租公司按年上升逾41%，達6,823間，嬰兒潮一代則只有4,425間。 雖然英國政府早前將第二套物業的印花稅由3%上調至5%，令投資成本增加，但仍無阻這批年輕新力軍。數據顯示，去年第三季全英格蘭及威爾斯的物業成交中，投資者買入佔比為11.3%，與去年同期相若。而以公司持有物業更能慳稅，Hamptons預計，去年千禧世代新成立的BTL公司達33,395間，數量是2020年的兩倍以上。目前，收租公司已成為英國當地公司註冊中，數量最多的單一商業類型，甚至是快餐外賣店或理髮店的近4倍。

樓價高回報低 投資者棄倫敦北上尋寶 對投資者而言，持有成本及投資回報最為值得關心，報告顯示投資者有「北上」趨勢。以往備受追捧的倫敦及英國南部地區，因樓價高企導致回報率受壓，吸引力大減。英國房地產平台Zoopla發布最新租賃市場報告指，全英去年平均租金按年僅升2.2%，至每月1,318英鎊(約1.39萬港元)。值得留意是，傳統核心區倫敦的增長動力顯著放緩，反觀北愛爾蘭及英格蘭東北部則成為租金升幅的新火車頭，反映市場投資焦點正由南部向北部「低水」地區轉移。

目前倫敦最新平均月租雖然仍高達2,224英鎊(約2.34萬港元)，但其按年升幅僅1.6%，低於全英平均水平的2.2%。東南部(South East)及西南部(South West)租金升幅亦見疲軟，分別錄2.1%及3%增長。 相比之下，北部地區升幅驚人。北愛爾蘭按年升幅達11%，平均月租僅854英鎊(約8,979港元)，英格蘭東北部錄4.5%增長，平均月租760英鎊(約7,990港元)，是全英租金最平的地區。英格蘭西北部錄3.2%增長。至於城市方面， 北愛爾蘭首府貝爾法斯特(Belfast)按年大升8.9%，位列榜首。緊隨其後的是利物浦按年升4.8%及紐卡素按年上升4.7%。