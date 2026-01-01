新地月內雙盤齊發 SIERRA SEA 次輪截收49257票 再刷新票王紀錄

「SIERRA SEA」2A期次輪截收49,257個購樓意向登記，創歷來一手住宅收票新高，以價單發售229伙計算，超額認購逾214倍。價單發售包括27伙一房、158伙兩房及44伙三房，實用面積297至700方呎，扣除最高15%折扣後，折實價350.05萬至909.45萬元，折實呎價10,383至14,200元。餘下14伙特色單位於同日起以招標出售，實用面積278至835方呎。

天璽．海單日標售5伙 涉逾2.7億

同系「天璽．海」現樓階段後，首度招標售出5伙，總成交金額逾2.7億元，單位實用面積1,124至1,366方呎，成交價4,019.3萬至7,035.3萬元，呎價35,759至51,503元。成交價及呎價最高同為5座18樓B室，實用面積1366方呎，成交價7,035.3萬元，呎價51,503元，呎價為同類標準戶型新高。

新地代理執行董事陳漢麟表示，是次招標成交價，部分較早前樓花期的成交價有近10%或以上的升幅，相信未來招標價格絕對有上調空間。最新加推7伙招標，實用面積1,100至1,400方呎，將陸續招標出售餘下單位。他稱，項目2B期有望於今年首季獲得滿意紙，並以現樓推售。