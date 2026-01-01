熱門搜尋:
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
地產
出版：2026-Jan-16 04:55
更新：2026-Jan-16 04:55

新地月內雙盤齊發 SIERRA SEA 次輪截收49257票 再刷新票王紀錄

SIERRA SEA 2A期將於明日次輪推售共243伙。(資料圖片)

一手市場氣氛熾熱，新鴻基地產(016)月內更「雙盤齊發」，旗下西沙「SIERRA SEA」2A期於明日次輪推售共243伙，昨截收49,257票，刷新一手住宅收票紀錄，成為新票王。另位於啟德跑道區「天璽．海」進入現樓階段，最新加推7伙招標發售，並預告陸續招標出售餘下單位。

「SIERRA SEA」2A期次輪截收49,257個購樓意向登記，創歷來一手住宅收票新高，以價單發售229伙計算，超額認購逾214倍。價單發售包括27伙一房、158伙兩房及44伙三房，實用面積297至700方呎，扣除最高15%折扣後，折實價350.05萬至909.45萬元，折實呎價10,383至14,200元。餘下14伙特色單位於同日起以招標出售，實用面積278至835方呎。

天璽．海單日標售5伙 涉逾2.7億

同系「天璽．海」現樓階段後，首度招標售出5伙，總成交金額逾2.7億元，單位實用面積1,124至1,366方呎，成交價4,019.3萬至7,035.3萬元，呎價35,759至51,503元。成交價及呎價最高同為5座18樓B室，實用面積1366方呎，成交價7,035.3萬元，呎價51,503元，呎價為同類標準戶型新高。

新地代理執行董事陳漢麟表示，是次招標成交價，部分較早前樓花期的成交價有近10%或以上的升幅，相信未來招標價格絕對有上調空間。最新加推7伙招標，實用面積1,100至1,400方呎，將陸續招標出售餘下單位。他稱，項目2B期有望於今年首季獲得滿意紙，並以現樓推售。

新地副董事總經理雷霆指，集團今年已開售「SIERRA SEA」2A期及「天璽．海」招標單位，而古洞項目及元朗東成里項目計劃於今年下半年及今年年底推出。

即睇西沙 SIERRA SEA 2A期最新資訊

即睇啟德 天璽．海 第1期最新資訊

即睇啟德 天璽．海 第2A期最新資訊

即睇啟德 天璽．海 第2B期最新資訊

Castle One by V推首批12伙

另外，由前地產代理監管局主席陳韻雲創辦的The V Group發展、位於西半山「Castle One by V」及跑馬地「V Happy Valley」最新委託中原地產為獨家代理。「Castle One by V」推出首批12伙，實用面積401至758方呎，呎價2.68萬元起，開放式戶入場價1,000萬元起。「V Happy Valley」首批拆售2伙連裝修交吉單位，一房戶呎價19,532元起，折實樓價668萬元起。

