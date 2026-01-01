嘉居．天后單日沽3伙特色戶 成交呎價逾3.3萬 內地客連購2伙收租｜北角新盤

嘉華國際(173)旗下位於北角天后英皇道33號「嘉居．天后」今日(16日)售出3伙連平台的特色單位，合共套現3,626.8萬元。 其中一組買家更連購2伙，涉資2,528.8萬元。該買家購入2樓A及2樓B室，2樓A室為三房一套房設計，實用面積439方呎，連386方呎平台，成交價1,448.8萬元，呎價33,002元。而2樓B室為兩房設計，實用面積324方呎，連323方呎平台，成交價1,080萬元，呎價33,333元。 據了解，該組買家為內地客，對項目位於港島市中心的位置，以及步行約90秒可抵達港鐵天后站的便利性均十分欣賞。此外，單位內設有特色平台，提供敞的戶外空間，區內少有，故購入作長綫收租之用。

另外，2樓C室則以1,098萬元成交，兩房間隔，實用面積324方呎，連395方呎平台，呎價高見33,889元。 推出30樓及31樓天際特色戶招標 為回應市場需求，項目最新推出30樓及31樓天際特色戶招標，兩個單位均為大平層設計，其中31樓A室，三房一套房加工作間連洗手間設計，實用面積929方呎，連183方呎平台。另30樓A室，實用面積836方呎，同為三房一套房加工作間連洗手間設計。 該盤早前更新1號價單及加推2號價單，原有1號價單下調單位定價，但將最高折扣率由30%削減至18%，令部分兩房單位實際加價最高13.4%。

「嘉居．天后」提供74伙，全數提供兩房及三房單位，兩房標準單位實用面積361方呎，三房標準單位實用面積477方呎。其中三房單設計為三房一套房間隔，無走廊設計，空間可充分使用，且已預留鞋櫃位置。長形客飯廳設計易於擺放傢俬，並設區內少有三合一特大露台，打造寬敞實用戶外空間，同時亦方便日後冷氣機的維修。此外，其中一浴室以雙門設計，使睡房可靈活轉變為套房；另一浴室的設計則以豪華遊艇內之浴室為設計概念，型格之餘亦兼具實用性。