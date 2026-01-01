天瀧加推13伙周三起招標發售 全屬三房及四房｜啟德新盤

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「天瀧」上載全新銷售安排，定於本周三(21日)起以招標形式推售13伙大宅，涵蓋三房及四房間隔，實用面積由1,085至1,428方呎，截標日期為2026年7月20日。

發展商表示，「天瀧」自現樓後售出179伙，套現約74.5億元。全盤累沽234伙，合共套現逾98億元。資料顯示，「天瀧」位於啟德新區承豐道22號，共有8座，提供566伙。