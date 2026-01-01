MIAMI QUAY戶外園林舉辦「MIAMI新年活力FUN FAIR」 吸引逾180組家庭參與｜啟德新盤

活動吸引逾180組Club Wheelock、恒地會及New World Club會員蒞臨，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀亦親臨現場，與客人一起享受美食並製作剪紙裝飾，場面十分熱鬧。

適逢2026年伊始、新春佳節將至，會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY」舉行「MIAMI新年活力FUN FAIR」迎接新一年，提早分享節日喜慶。活動在項目住客會所CLUB MIAMI內戶外園林THE WYNWOOD舉行市集，多個特色攤位以環球美食、生活精品等為主題，吸引客人駐足；並設「剪紙藝術工作坊」，親子合力製作馬年剪紙裝飾，提前慶賀新春佳節。

「MIAMI QUAY」沿臨九龍灣畔，飽覽Inner Harbour醉人遊艇海景與海濱綠意，住客會所CLUB MIAMI內更設藝術園林THE WYNWOOD，珍藏國際藝術大師Romero Britto及Jaime Hayon的作品，為生活注入繽紛藝術色彩。

黃光耀指，受惠再度減息、中九龍幹線(油麻地段)正式通車、「啟德智慧綠色運輸系統」展開招標，全力加快，而且體育園盛事連連，不斷推動區內黃金潛力。項目自現樓推售以來深受專業人士、年輕才俊及家庭客追捧，整個項目累售167伙，套現逾20.6億元。當中「MIAMI QUAY II」的矜罕低座向海單位更屬區內極罕供應，有價有市，目前僅餘少量低座單位，查詢熱烈，料將繼續受客人追捧。