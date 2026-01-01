SIERRA SEA 2A期周三推第三輪銷售218伙 入場價365萬｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期，昨日(17日)次輪銷量229伙全部沽清，發展商即日宣布再加推6號價單共155伙，並落實於周三(21日)發售218伙。

6號價單的155伙單位，平均折實呎價12,832元。新地代理總經理胡致遠表示，大部分單位屬於原價加推，少部分單位因應早前同類單位之招標造價作調整，銷售安排第3號提供5種戶型，涵蓋2A期所有戶型，分布於第1、2、3和5座，部分單位價格調升2至4%。

銷售安排第3號共218伙，涵蓋28伙一房、138伙三房及52伙三房單位，實用面積由297至700方呎，定價由435萬至1,169.4萬元，呎價由12,586至18,000元，扣除最高15%折扣，折實價由365.94萬至993.99萬元，折實呎價由10,157至15,300元。折實售價最低單位為第1座G2層J室，間隔為一房，面積299方呎，折實售價365.94萬元；最低呎價單位為第5座2樓B室：間隔為兩房，457方呎，折實呎價10,157元。