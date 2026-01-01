熱門搜尋:
出版：2026-Jan-18 18:13
更新：2026-Jan-18 18:13

SIERRA SEA 2A期周三推第三輪銷售218伙 入場價365萬｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期，昨日(17)次輪銷量229伙全部沽清，發展商即日宣布再加推6號價單共155伙，並落實於周三(21)發售218伙。

6號價單的155伙單位，平均折實呎價12,832元。新地代理總經理胡致遠表示，大部分單位屬於原價加推，少部分單位因應早前同類單位之招標造價作調整，銷售安排第3號提供5種戶型，涵蓋2A期所有戶型，分布於第1235座，部分單位價格調升24%

銷售安排第3號共218伙，涵蓋28伙一房、138伙三房及52伙三房單位，實用面積由297700方呎，定價由435萬至1,169.4萬元，呎價由12,58618,000元，扣除最高15%折扣，折實價由365.94萬至993.99萬元，折實呎價由10,15715,300元。折實售價最低單位為第1G2J室，間隔為一房，面積299方呎，折實售價365.94萬元；最低呎價單位為第52B室：間隔為兩房，457方呎，折實呎價10,157元。

第三輪銷售將分A及B兩個組別，A組買家可購買34伙單位，B組買家可購買12伙單位。

次輪銷售錄11組大手客連掃4

次輪銷售中，有11組大手客購入4伙，7組購3伙，平均每組斥資2,100萬元，客源分佈方面新界區佔約75%，當中新界東佔六成，餘下為新界其他地區，20%來自九龍區，5%來自港島區。

新地副董事總經理雷霆透露，第2A期4伙單位初步決定計劃幾以招標形式推售，同時最快周三公佈第2B期的銷售日程。

「SIERRA SEA」第2A期由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue第1座、Coral Avenue第2座、Coral Avenue第3座及Coral Avenue第5座。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位。

