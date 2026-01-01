中原地產管理層及精英到訪騰訊總部 交流企業數字化轉型與AI發展背景下合作方向

中原地產一向與時並進，緊貼科技發展趨勢，領導行業推動數碼轉型，積極將AI與大數據等先進科技融入房地產服務之中，亦不時舉辦內地大企業參觀交流活動讓精英拓展視野，並引起熱烈迴響。中原地產多年日前已應用騰訊雲端技術儲存放盤資料及短片等，令儲存及瀏覽速度更流暢，提高營銷效率，日前中原地產到訪騰訊深圳市南山區騰訊濱海大廈總部進行參觀交流，榮幸與騰訊領導會面。

中原集團行政總裁施俊嶸率領管理層、分區董事、傑出營業員、KOL、資訊科技部共20多人參加活動，團隊由騰訊智慧建築商務總經理夏洲帶領下參觀騰訊濱海大廈展廳，並由騰訊學堂AI課題認證講師王崇生分享大模型浪潮，生成式AI進展及應用趨勢，會後更有座談交流環節，一同深入探討AI、大數據等技術的應用及機遇，雙方就企業數字化轉型與AI發展背景下的合作方向進行了深入交流。