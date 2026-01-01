中原地產管理層及精英到訪騰訊總部 交流企業數字化轉型與AI發展背景下合作方向

中原地產一向與時並進，緊貼科技發展趨勢，領導行業推動數碼轉型，積極將AI與大數據等先進科技融入房地產服務之中，亦不時舉辦內地大企業參觀交流活動讓精英拓展視野，並引起熱烈迴響。中原地產多年日前已應用騰訊雲端技術儲存放盤資料及短片等，令儲存及瀏覽速度更流暢，提高營銷效率，日前中原地產到訪騰訊深圳市南山區騰訊濱海大廈總部進行參觀交流，榮幸與騰訊領導會面。
中原集團行政總裁施俊嶸率領管理層、分區董事、傑出營業員、KOL、資訊科技部共20多人參加活動，團隊由騰訊智慧建築商務總經理夏洲帶領下參觀騰訊濱海大廈展廳，並由騰訊學堂AI課題認證講師王崇生分享大模型浪潮，生成式AI進展及應用趨勢，會後更有座談交流環節，一同深入探討AI、大數據等技術的應用及機遇，雙方就企業數字化轉型與AI發展背景下的合作方向進行了深入交流。
會上騰訊代表先介紹現時AI技術在酒店、地產、建築等多個行業的實踐案例，以AI技術能驅動業務增長與運營效率提升，並透過客戶洞察、資源整合、流程優化與智能決策等方面實現價值閉環，成為企業增長的新引擎。
同時亦介紹了圖片、視頻AI生成技術、3D模型的運用，這些創新技術可以為線上物業銷售、樓盤展示、裝修設計等環節帶來了創新的發展空間。伴隨2025年AI產業集體升級，加上AI代理已逐漸成為主流趨勢，此次交流活動，中原和騰訊雙方亦在此背景下持續探索各種合作可能，以助力地產行業的數字化與智能化發展，例如以AI分析地區人流及消費模式等以助分行選址及營運方案，一眾參加者均表示此行獲益良多，深刻感受到科技推動時代前行的力量。中原地產將繼續積極利用大數據及AI等技術提升PropTech策略，以創新的產品和服務為客戶提供更專業可靠的置業體驗。