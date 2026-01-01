雅盈峰首推2伙三房戶 周四招標｜中環新盤

盈大地產(432)及資本策略地產(497)合作發展的中環半山己連拿利3至6號住宅項目「雅盈峰」，繼日前上載售樓說明書後，今日(18日)上載最新銷售安排，將於周四(22日)以招標形式出售16樓A及B單位。

招標單位為項目16樓A及B單位，屬三房一套房及三房兩套房間隔，實用面積分別為1,029及1,074方呎。單位均坐擁東南優越朝向，其中B單位設寬敞客飯廳逾8米闊、與睡房同向，全部均可飽覽佔地60萬方呎的香港動植物公園，更能遠眺香港公園雙園延綿翠綠，以及禮賓府、中環及金鐘一帶繁華景致，在同區屬罕見珍稀。單位設計匠心獨運，橫廳設計巧妙連接近60方呎「三合一露台」，空間感十足且採光極佳。寬闊格局特別適合家具靈活擺放，營造舒適的奢華居家體驗。