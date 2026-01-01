中原(工商舖)：上月商舖租賃成交錄301宗 價量連升兩個月｜商舖市況

2025年本港經濟漸見復甦，新股集資額高踞全球第一，恒生指數升幅顯著，樓市亦開始轉勢，市民消費意欲有所提升，加上政府積極推行盛事經濟，帶動旅客數字有所增長，加強商戶營商信心，同步帶動舖市租務表現平穩。據中原(工商舖)統計，去年12月份商舖租賃市場錄得約301宗成交，涉及成交金額約3,121萬元，分別升約4.15%及約14.82%，價量均連續兩個月錄得升幅；而2025全年商舖租務表現則維持平穩，按年僅窄幅上落。該行分析，隨著農曆新年檔期將至，商戶將更積極尋求短租舖位，相信1月份舖位租賃成交可維持平穩向上。
中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，去年12月份商舖市場錄得約301宗租賃成交，涉及成交金額約3,121萬元，與上月相比分別增加約4.15%及約14.82%，較去年同期則大增約44.05%及約59.31%，而租用面積亦錄得約49.1萬方呎，按月及按年分別增加約43.78及64.46%。至於2025全年商舖租賃市場錄得約3,553宗成交，涉及金額約3.50億元，與2024年約3,544宗及約3.52億元僅窄幅上落。
去年12月份商舖租賃市場焦點集中於銀行行業相關租務成交，兩宗最大手租賃成交均為銀行租舖個案，當中又以滙豐銀行租用銅鑼灣京華中心5層巨舖最為矚目。該成交涉及銅鑼灣渣甸街5至19號京華中心地下及1至4樓，面積合共逾5萬方呎，市傳每月租金約400萬元。翻查資料，該舖地下及1樓現時由國際名牌CHANEL租用作體驗店，再之前一手租客為服裝品牌，租用範圍涉及全數基座舖位，當時月租約700萬元；若按最新成交計算，租金下跌約42.8%。
上月核心區空置率錄得上升趨勢
空置率方面，何潔釵指出，去年12月份核心區空置率錄得上升趨勢，當中尖沙咀及旺角空置率分別為6.55%及8.72%，按月微升0.05及0.17個百分點，按年亦有0.39及0.42個百分點增幅。而港島區則各自發展，中環及銅鑼灣12月份分別錄得空置率6.87%及6.38%，均與上月持平，較去年同期分別減少0.06個百分點及上升0.34個百分點。灣仔區空置率則錄得5.07%，按月及按年分別增加0.49及0.29個百分點。
料本月商舖租賃成交宗數維持平穩升幅
何潔釵指出，回顧2025年，本港旅遊及零售行業復甦勢頭強勁，金融市場發展蓬勃，商舖租務漸見平穩，惟商舖空置率情況未見顯著改善，相信今年舖位租金仍會受壓。惟由於聖誕新年期間，本港消費氣氛有所好轉，令部分商戶對即將到臨的農曆新年檔期寄予厚望，近期洽租舖位情況有所回升，加上業主心態轉弱，叫租價偏軟，相信將會造就更多舖位租賃成交加快落實，預料1月份商舖租賃成交宗數將維持平穩升幅。