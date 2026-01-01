中原(工商舖)：上月商舖租賃成交錄301宗 價量連升兩個月｜商舖市況

2025年本港經濟漸見復甦，新股集資額高踞全球第一，恒生指數升幅顯著，樓市亦開始轉勢，市民消費意欲有所提升，加上政府積極推行盛事經濟，帶動旅客數字有所增長，加強商戶營商信心，同步帶動舖市租務表現平穩。據中原(工商舖)統計，去年12月份商舖租賃市場錄得約301宗成交，涉及成交金額約3,121萬元，分別升約4.15%及約14.82%，價量均連續兩個月錄得升幅；而2025全年商舖租務表現則維持平穩，按年僅窄幅上落。該行分析，隨著農曆新年檔期將至，商戶將更積極尋求短租舖位，相信1月份舖位租賃成交可維持平穩向上。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，去年12月份商舖市場錄得約301宗租賃成交，涉及成交金額約3,121萬元，與上月相比分別增加約4.15%及約14.82%，較去年同期則大增約44.05%及約59.31%，而租用面積亦錄得約49.1萬方呎，按月及按年分別增加約43.78及64.46%。至於2025全年商舖租賃市場錄得約3,553宗成交，涉及金額約3.50億元，與2024年約3,544宗及約3.52億元僅窄幅上落。

去年12月份商舖租賃市場焦點集中於銀行行業相關租務成交，兩宗最大手租賃成交均為銀行租舖個案，當中又以滙豐銀行租用銅鑼灣京華中心5層巨舖最為矚目。該成交涉及銅鑼灣渣甸街5至19號京華中心地下及1至4樓，面積合共逾5萬方呎，市傳每月租金約400萬元。翻查資料，該舖地下及1樓現時由國際名牌CHANEL租用作體驗店，再之前一手租客為服裝品牌，租用範圍涉及全數基座舖位，當時月租約700萬元；若按最新成交計算，租金下跌約42.8%。