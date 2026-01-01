信置旗下新盤周末連沽22伙 柏瓏系列逾790萬沽兩房戶｜一手市況

港鐵錦上路站「柏瓏」系列，周末兩日共售出12伙，當中最高成交價單位為「柏瓏III」 2座12樓A1單位，實用面積519方呎，兩房間隔，成交價793.96萬元，呎價15,298元。最高成交呎價單位為「柏瓏III」2座9樓A6單位，實用面積467方呎，兩房(開放式廚房)間隔，成交價772.46萬元，呎價16,541元。

信和置業(083)旗下新盤，周末(17及18日)共沽22伙，包括12伙「柏瓏」、8伙「柏景峰」、1伙「凱柏峰」系列、1伙「維港滙」。

即睇錦上路站柏瓏III最新資訊 (House730)

油塘新盤「柏景峰」周末兩日共沽8伙，當中最高成交價單位為3座11樓C3單位，實用面積431方呎，兩房(開放式廚房)間隔，成交價666.91萬元，呎價15,474元。最高成交呎價單位為3座25樓C7單位，實用面積293方呎，一房(開放式廚房)間隔，成交價470.92萬元，呎價16,072元。

「柏景峰」2026年起18日已累售44伙，累積套現逾2.2億元。而項目開盤至今累售334伙，累套現逾18億元。