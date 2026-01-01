十大屋苑｜周末買賣按周再升20% 利嘉閣：新盤熱銷帶動氣氛 買家入市信心增強

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一月份新盤銷情持續理想，帶動市場氣氛高漲，加上不同界別的專家的分析，都看好今年的樓市表現，認為全年可升5%至10%，促使買家信心增加，交投亦穩定向上，部分新盤向隅客更積極轉投二手市場。不過，由於市況向好，二手業主叫價亦轉強，令二手交投量在短期內仍未有太大突破，表現較為平穩。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(1月17日至18日)十大指標屋苑錄12宗二手成交，較對上周末(1月10日至11日)的10宗，按周再升20%，並連續兩周企穩在雙位數水平。

廖偉強預計，部分買家暫時仍未適應業主調升叫價，所以仍會有所猶豫；但相信到農曆新年過後，買家會更加積極入市，二手成交可望逐漸增加，並出現今年第一波的「小陽春」。

新界區表現最佳 過去2天假期的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，新界區錄得5宗買賣，表現較佳，港島及九龍區各錄3宗及4宗成交。若以屋苑劃分，沙田第一城近期成交暢旺，過去兩日再錄3宗交投；而美孚新邨亦同樣錄得3宗成交交。不過，黃埔花園、杏花邨則未錄得任何成交。

太古城 1100 萬沽低層戶 利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻表示，太古城於剛過去的周末錄得2宗成交，其中一宗為宮閣低層G室，實用面積約716方呎，成交價約1,100萬元，呎價約15,363元。另外，美菊閣一個低層F室，實用面積897方呎，亦以約1,280萬元成交，呎價約14,269元。

美孚新邨周末錄 3 宗成交 利嘉閣地產美孚萬事達分行A組分區董事郭永峰稱，過去兩天美孚新邨錄得約3宗成交，其中一個成交單位為二期百老匯街42座中層D室，實用面積約734方呎，成交價約850萬元，呎價約11,580元。另外，六期蘭秀道21座一個低層D室，面積553方呎，亦以609萬元沽出，呎價11,013元。

沙田第一城連錄 3 宗成交 利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛指，剛過去的周六日沙田第一城連錄約3宗成交。其中，39座一個中層A室，實用面積約284方呎，剛以429萬元易手。另24座一個中層E室，實用面積約447方呎，亦以約660萬元易手。