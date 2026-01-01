渣打馬拉松2026｜鷹君集團跑步隊參與「渣打香港馬拉松 2026」 以運動連結社區 持續投資青年未來

鷹君集團(041)再次彰顯對青年發展與社區福祉的承擔，旗下鷹君集團跑步隊參與 「渣打香港馬拉松 2026」，支持官方慈善夥伴 Mind The Waves。 隊員與奧運泳將歐鎧淳、鄭莉梅、楊珍美及眾多跑手並肩完成各自不同距離的賽事，體現運動凝聚力量，將賽道上的拼搏化作推動社會正向的行動。

以體育平台放大社會效益

賽事期間，鷹君集團同步推出配對捐款計劃，將跑手在賽道上的努力凝聚成對青年發展及社會共融的實質支持。鷹君集團透過體育平台，將這些挑戰轉化為積極行動，進一步放大體育盛事所帶來的社會效益，展現企業以長遠視野回應社會需要的承擔。