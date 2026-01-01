渣打馬拉松2026｜鷹君集團跑步隊參與「渣打香港馬拉松 2026」 以運動連結社區 持續投資青年未來

鷹君集團(041)再次彰顯對青年發展與社區福祉的承擔，旗下鷹君集團跑步隊參與 「渣打香港馬拉松 2026」，支持官方慈善夥伴 Mind The Waves。 隊員與奧運泳將歐鎧淳、鄭莉梅、楊珍美及眾多跑手並肩完成各自不同距離的賽事，體現運動凝聚力量，將賽道上的拼搏化作推動社會正向的行動。
以體育平台放大社會效益
賽事期間，鷹君集團同步推出配對捐款計劃，將跑手在賽道上的努力凝聚成對青年發展及社會共融的實質支持。鷹君集團透過體育平台，將這些挑戰轉化為積極行動，進一步放大體育盛事所帶來的社會效益，展現企業以長遠視野回應社會需要的承擔。
鷹君集團聯乘Mind The Waves舉辦「Move. Breathe. Connect.」社區活動，結合運動與正念體驗，鼓勵大眾關注身心健康，促進人與人之間的交流與連結， 攜手深化雙方在青年發展領域的理念並共同實踐。Mind The Waves 由奧運泳手歐鎧淳、 鄭莉梅及楊珍美創立，致力推動精神健康教育，每年舉辦超過50場社區活動，惠及逾5,000名青年及家庭。
渣馬賽事結束後，鷹君集團執行董事羅俊謙於香港康得思酒店與參加者交流，分享集團多年來持續支持兒童及青年發展的理念，強調企業責任不止於創造業務價值，更在於推動社會可持續發展。
除體育外，鷹君集團亦長期支持音樂兒童基金會 (MCF)「鷹君音樂兒童合奏團」，致力為基層兒童提供系統化音樂訓練及公開演出平台。合奏團至今已培育超過187名基層兒童，並舉辦逾40場公開演出，透過音樂培養自信與潛能。合奏團將於今年3月29日假灣仔香港演藝學院舉行公開演出，並與音樂兒童基金會攜手延續「音樂改變生命」的信念。
鷹君集團相信，企業的角色不僅在於締造業務成就，更在於如何將善用資源，凝聚力 量，為社區帶來具意義且可持續的正面影響。透過持續投資兒童及青年發展、精神健康及文化教育，鷹君集團將與社會攜手並進，共創美好未來。