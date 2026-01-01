兩輪價單沽清 SIERRA SEA 2A期壓軸加推 周三賣218伙

以收逾4.9萬票榮膺本港史上新盤票王、新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」2A期上周六次輪價單發售229伙，成功即日沽清。有見銷情熾熱，發展商趁勢在銷售結束後即日加推6號價單共155伙，折實平均呎價12,832元。同時落實周三進行第三輪公開發售218伙，折實價由365.94萬元起，折實呎價由10,157元起。

「SIERRA SEA」2A期首兩輪價單發售213伙及229伙均順利即日售罄，新地副董事總經理雷霆形容次輪銷情「高潮迭起，愈賣愈旺」。新加推的6號價單大部分單位屬原價加推，少部分單位因應早前同類單位招標造價作出調整。