兩輪價單沽清 SIERRA SEA 2A期壓軸加推 周三賣218伙

以收逾4.9萬票榮膺本港史上新盤票王、新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」2A期上周六次輪價單發售229伙，成功即日沽清。有見銷情熾熱，發展商趁勢在銷售結束後即日加推6號價單共155伙，折實平均呎價12,832元。同時落實周三進行第三輪公開發售218伙，折實價由365.94萬元起，折實呎價由10,157元起。
「SIERRA SEA」2A期首兩輪價單發售213伙及229伙均順利即日售罄，新地副董事總經理雷霆形容次輪銷情「高潮迭起，愈賣愈旺」。新加推的6號價單大部分單位屬原價加推，少部分單位因應早前同類單位招標造價作出調整。
次輪錄18組客大手買3至4伙
新地代理總經理胡致遠稱，項目次輪A組時段共錄18組買家購入3至4伙，平均斥資超過2,100萬元。至於第三輪銷售的218伙，除包括6號價單全數155伙外，亦涵蓋1、2、3和5號價單單位，超過一半為原價加推，部分單位價格調升2%至4%。218伙涵蓋28伙一房、138伙兩房及52伙三房單位，扣除最高15%折扣後，折實價365.94萬至993.99萬元，折實呎價10,157至15,300元。入場單位為1座G2層J室一房，實用面積299方呎。最低呎價單位為5座2樓B室兩房，實用面積457方呎。
胡致遠續稱，第三輪銷售分為A組及B組，A組買家可買3至4伙，B組買家可買1至2伙。至於項目有4伙尚未推出，初步決定計劃採招標發售。
連續12個月錄逾千宗一手成交
綜合市場資訊，過去周末兩日共錄約312宗新盤成交，當中信和置業(083)旗下包括錦上路「柏瓏」、油塘「柏景峰」等共售出22伙。另外，恒基地產(012)旗下包括長沙灣「Belgravia Place」、啟德「THE HENLEY」等共錄19宗成交，總成交金額逾1.6億元。本月迄今已累錄約1,176宗一手成交，將單月破千宗的紀錄進一步延長至12個月。